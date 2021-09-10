Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkilerinin görüldüğünü belirterek, “İklim değişikliğinin etkileri tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor.” dedi.

Günal, AA muhabirine, iklim değişikliğinin son yılların küresel sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta çeşitli sonuçlara yol açtığını, tarımsal sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkilediğini ve bu durumun giderek hız kazandığını belirten Günal, Birleşmiş Milletlere bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son raporuna göre, küresel ısınmanın 2030 yılına kadar 1,5 derece artacağını ve nadir görülen aşırı hava olaylarının sıklaşacağını hatırlattı.

Günal, tarım sigortasının üretici ve yetiştiriciler için önemine işaret ederek, “İklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteriyor. İklim değişikliğinin etkileri tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor. Tarım sigortası ihmal edilmemesi gereken bir konu.” ifadelerini kullandı.

Orman yangınları ve selden etkilenen üreticilerin zararları karşılanıyor

Günal, ülkenin pek çok noktasında meydana gelerek, can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkileyen orman yangını ve Batı Karadeniz’de etkili olan sel hadiseleri sebebiyle ekiplerin çalışmalarını büyük bir hassasiyetle ve titizlikle sürdürdüğünü aktardı.

Günal, Batı Karadeniz’de etkili olan sel sebebiyle Genel Müdürlükçe hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilere hasar ödemeleri yapılmaya başlandığına işaret ederek, “Sel nedeniyle Bartın, Kastamonu, Ordu ve Sinop’ta toplam 66 hasar dosyasına karşılık 301 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.” diye konuştu.

​​​​​​​​​​​​​​Orman yangınlarının ardından Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur’dan yaklaşık binin üzerinde ihbar alındığına dikkati çeken Günal, şunları kaydetti:

“Antalya 750 adet civarında hasar ihbarı ile en çok ihbar alınan ilimizdir. Bu ilimizdeki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları branşları takip etmektedir. Şimdiye kadar toplam 10 ilden yangın nedenli ihbar alınmıştır. Genel Müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Mevcut durumda dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 11,6 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 503 bin lira daha ödeme yapılacaktır.”

Günal, üretici ve yetiştiricilerin, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için hasar ihbarında bulunması gerektiğini anımsatarak, hasar ihbarlarının, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, pek çok kanal aracılığıyla 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirilebildiğini sözlerine ekledi.