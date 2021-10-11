Doğal solucan gübresi kullandığını dile getiren Durmuş, bireysel olarak gelen siparişlerin yanı sıra bazı firmaların da kurutup yurt dışına satmak için aronya aldığını dile getirdi.

Durmuş, “Hedefim, yerimi daha da çok büyütüp yurt dışına ihraç etmek. Nasip olursa 20 dönümlük bir araziye de ekmeyi planlıyorum.” dedi.