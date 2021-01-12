Yeni telefon modellerinin fiyatının yüksek olması ve korononavirüs salgının ekonomilere etkisi nedeniyle ikinci el telefon satışları zirve yaptı.

Chip Online‘ın, araştırma şirketi IDC’nin aktardığı rapora göre 2020 yılında dünya genelinde 225 milyondan fazla kullanılmış akıllı telefon satışı gerçekleşti. Bu rakamın 2024 yılında 352 milyona ulaşması öngörülüyor.

Pazarda, 2019 yılına göre yüzde 9.2’lik bir artış yaşandı. Rakamın 2024 yılına kadar artarak sürmesi bekleniyor.

Hem yenilenmiş hem kullanılmış cihazlardan oluşan bu havuzun, piyasaya sürülen yeni akıllı telefonlar karşısında büyük bir performans gösterdiğini işaret eden IDC, her şeyde olduğu gibi yaşanan bu tabloda da COVID-19’un etkilerinin görüldüğünün altını çiziyor.