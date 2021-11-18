Teknoloji şirketi ITserv, global veri yedekleme şirketi Veeam’in Akredite Servis İş Ortağı Ödülleri’nde ‘pazarlama ve iletişim’ kategorisinin lideri oldu.

Dünyada 200’ün üzerinde akredite servis iş ortağı arasından birinci seçilerek ödülü Türkiye’ye getiren ITserv, yüzde 100 yerli ve uluslararası teknoloji çözümleriyle şirketleri dijital dünyaya taşıyor.

Global veri yedekleme devi Veeam’in Türkiye’deki ilk ve tek akredite edilmiş profesyonel servis iş ortağı ITserv, ‘Pazarlama ve İletişim’ kategorisinde dünya lideri oldu. ITserv, Veeam Akredite Servis İş Ortağı Ödülleri (Veeam Accredited Service Partner – VASP) yarışmasında 200’ün üzerinde iş ortağı arasından birinci seçilerek bu ödüle layık görüldü. ITGroup bünyesindeki ITserv’ün Türkiye’deki şirketleri tamamen yerli yazılımlar ve global çözümlerle dijital dünyaya taşıdığını belirten ITGroup CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan, “ITserv olarak yurt içindeki başarılarımıza uluslararası başarıları da eklemenin gururunu yaşıyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyada da rekabet edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz bir kez daha kanıtladık. Türkiye’yi teknoloji liginde üst sıralara taşımaya devam edeceğiz” dedi. ITserv Teknoloji Hizmetleri ve Yazılım A.Ş. (ITserv), yazılım ve donanım teknolojileri üzerine profesyonelleşmiş kadrosuyla şirketlerin içerisinde bir yazılım & teknoloji departmanı olarak görev alıyor.