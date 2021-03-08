30 binden fazla kullanıcı ve 50’den fazla iş ortağı bulunan yerli yazılım şirketi IAS Holding, ürettiği yazılım ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, “Ürünlerimiz, 31 ülkede 16 dilde kullanılıyor” diyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ / obay@ekonomist.com.tr

IAS Holding, 1989 yılında kurumsal kaynak planlama çözümleri üreten bir yazılım firması olarak kuruldu. Bugün, kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP’nin yanı sıra IoT, big data, AI (yapay zeka), cloud çözümleri, kendi veritabanı iasDB, iş zekası çözümü caniasIQ ve e-Devlet entegrasyonları başta olmak üzere pek çok inovatif ürün ve hizmet sunuyor. Dünya çapında binden fazla müşteri, 30 binden fazla kullanıcı ve 50’den fazla iş ortağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet sunuyor. Almanya, Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İsviçre ve ABD’de bulunan toplam 12 ofisi ve dünyanın dört bir yanındaki iş ortakları ile global arenada operasyonlarını yürütüyor.

Sektör bağımsız olarak canias4.0 çatısı atında sundukları teknolojileri müşterilerine ulaştırdıklarını söyleyen IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, toplam 400 çalışanları olduğunu ve bu yıl istihdamlarında yüzde 100’lük artış planladıklarını söylüyor. Ürettikleri yazılım ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ettiklerini ifade eden Karabiber, “Mevcut ofislerimizle faaliyet gösterdiğimiz Almanya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra iş ortaklarımızla yürüttüğümüz operasyonlarla 31 ülkeye de aktif olarak yazılım ihracatı yapıyoruz. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ürünlerimiz, 31 ülkede 16 dilde kullanılıyor” diyor.

HEDEF PAZARLAR

Şirket bu yıl, özellikle Güney Kore pazarındaki operasyonlarına ağırlık vermiş durumda. Oradaki iş ortakları ile birlikte çalıştıkları önemli bir projeleri olduğundan bahseden Karabiber, şunları anlatıyor: “2021’de bu projelerin de kapsamının büyüyeceğini düşünüyoruz. Büyük, global bir otomobil üreticisiyle beraber birçok otomobil yan sanayii firmasının yurtdışı üretim merkezleri 2021 yılında hedefimizde olacak. Diğer odak ülkelerimizden biri de Almanya. Orada üç ofisimizle faaliyetteyiz ve çalışmalarımız da hızla devam edecek. Diğer yandan, İngiltere bu yıl bizim için önemli ülkelerden biri. 2020 sonunda burada yeni bir iş ortağı daha edindik. Özellikle üretim sektöründe ERP açısında büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz ve çalışmalarımızı arttıracağız. Bunların yanı sıra Litvanya, Pakistan, İspanya ve Fransa da odağımızdaki ülkeler arasında.”

AR-GE ÇALIŞMALARI

AR-GE çalışmaları IAS için her zaman odak noktalarından biri. Bu alandaki iş gücü ve yatırımlarını sürekli olarak büyütüyor. Müşterilerinin doğrudan ihtiyaç duydukları modüllere daha uygun maliyetler ile erişebilmelerini hedeflediklerini belirten Karabiber, şunları anlatıyor:

“2021’de yeni modüllerin yaygınlaşması ve daha fazla kullanılması adına çalışmalarımız olacak. Yeni lisanslama modelimizin yanında kullanıcı dostu yeni arayüzümüz ile ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu yıl, bunun tanıtılması, çıktılarının ve geri bildirimlerinin toplanması, gerekli eğitimlerin ve dokümantasyon çalışmalarının yapılması da odağımızda. Ayrıca, hızlı geçiş mekanizmalarımız ile sistemimizi yeni kullanmaya başlayan müşterilerimizin online olarak, hızla adapte olmasını sağlayacağımız çalışmalarımız mevcut. Güvenlik anlamında da önemli geliştirmelerimiz oldu. Şu an veri güvenliği ile ilgili önemli bir noktadayız, 2021 yılında bu konudaki çalışmalarımızı genişletmeyi planlıyoruz. Tüm bunların yanında 2021 yılında, IoT ile ilgili projelerimizi, yeni geliştirmelerimizi ve yeni IoT cihazlarımızı sahada deneyimleyeceğiz. İş zekası konusundaki çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyacağız. e-İmza prosedürlerine entegre olması ile ilgili de projelerimiz olacak. Son olarak, arşiv mekanizması konusu da 2021 gündemlerinden bir tanesi.”