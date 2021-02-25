Çin’de Devlet şirketi SAIC’in ABD’li General Motors ortaklığıyla ürettiği ve 4500 dolardan satışa sunulan Hong Guang Mini adlı araç Ocak ayında ülkede Tesla’nın satışlarını ikiye katladı.

BBCTürkçe’nin haberine göre 500 dolarlık ek ücretle aracın klimalı versiyonu da satışa sunuluyor. Habere göre ‘halkın ulaşım aracı’ olarak pazarlanan araçlar, menzil ve performans gibi konularda Tesla ile yarışamasa da düşük fiyatıyla Çin’de rakipsiz.

Hong Guang Mini’nin giriş modeli saatte 100 kilometre hızla gidiyor ve sıkışık da olsa 4 kişinin oturmasına olanak sağlıyor.

Çin Pazar Araştırma Grubu Direktörü Shaun Rein “Çin hükümeti hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araçlara geçişte dünya lideri olma konusunda ciddi. Ucuz segmentte Hong Guang ve lüks araçlarda da Tesla sıklıkla tercih ediliyor” diyor.

Çin hükümeti elektrikli araçları yaygınlaştırmak için bu araçlara plaka tahsisini ücretsiz yapma garantisi veriyor. Ülkedeki pek çok kentte petrolle çalışan araçlara plaka çıkartabilmek aylar, hatta yıllar alabiliyor.

2020’nin 2. yarısında Hong Guang Çin’de 112 bin adet satarak Tesla Model 3’ün ardından en çok satılan 2. araç olmuştu. Ocak ayıda 25 bin 778 satışla ülkenin en popüler aracı haline gelen Hong Guang’ın dünya genelinde de Model 3’ün ardından en çok satılan 2. elektrikli araç olduğu tahmin ediliyor.

Yorumlara göre ülkede pandemi sonrası toplu taşımadan kaçınma nedeniyle daha düşük gelir seviyesindekiler Hong Guang; zenginler Tesla’ya yönelmiş durumda.

Hong Guang’ın Çin dışında da satışı gündemde. Basına yansıyan haberlerde Letonyalı bir otomobil şirketi aracın Avrupa versiyonunu üretmek istiyor. Fakat AB’nin çevre düzenlemeleri nedeniyle bu versiyonun satış fiyatının iki katı olacağı tahmin ediliyor.