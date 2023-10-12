ABD'li gençler arasında videoda Netflix'i geçen platform

CNBC'nin makalesine göre ankete katılan gençler, günlük video tüketim sürelerinin %29,1′ini Google’ın sahibi olduğu YouTube’da geçirdiklerini söylüyor. Netflix ise %28,7 oranına sahip. Anket sonuçlarına göre Youtube ilk kez Netflix'i geride bırakıyor. YouTube'da geçirilen süre ilkbahardan bu yana neredeyse bir puan artarken Netflix'te iki puandan fazla düşüş yaşanmış.

Piper Sandler analistleri YouTube’daki içeriğin zamanla gelişiyor gibi göründüğünü, yayın endüstrisinin giderek daha rekabetçi hale geldiğini vuruluyor. Piper Sandler sonuçları YouTube ve Netflix’i TikTok ile karşılaştırmıyor. Bunun yerine anket, Çin’in video tabanlı platformunu Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarıyla karşılaştırıyor. Ankete katılan gençlerin %38′i TikTok’un en sevdikleri sosyal medya platformu olduğunu söylemiş. Sonuçlar Instagram’ın ise kişisel olarak bildirilen aylık kullanımda lider olduğunu gösteriyor.