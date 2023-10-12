ARA
Bist 100
8437,71
1,29%
Bist 100
Dolar/TL
27,7471
0,1597%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4622
0,1384%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0618
-0,0137%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1679,36
0,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'li gençler arasında videoda Netflix'i geçen platform

Yatırım bankası Piper Sandler’ın yeni bir anketine göre ABD’deki gençler Netflix’ten ziyade YouTube’da daha fazla video izlediklerini söylüyor. Analiz yayın sektörünün daha rekabetçi hale geldiğini ve YouTube’un özellikle gençler arasında ücretsiz bir çevrimiçi video sağlayıcısı olarak güçlü konumunu vurguluyor.

12 Ekim 2023 | 13:42
0
ABD'li gençler arasında videoda Netflix'i geçen platform

CNBC'nin makalesine göre ankete katılan gençler, günlük video tüketim sürelerinin %29,1′ini Google’ın sahibi olduğu YouTube’da geçirdiklerini söylüyor. Netflix ise %28,7 oranına sahip. Anket sonuçlarına göre Youtube ilk kez Netflix'i geride bırakıyor. YouTube'da geçirilen süre ilkbahardan bu yana neredeyse bir puan artarken Netflix'te iki puandan fazla düşüş yaşanmış.

Piper Sandler analistleri YouTube’daki içeriğin zamanla gelişiyor gibi göründüğünü, yayın endüstrisinin giderek daha rekabetçi hale geldiğini vuruluyor. Piper Sandler sonuçları YouTube ve Netflix’i TikTok ile karşılaştırmıyor. Bunun yerine anket, Çin’in video tabanlı platformunu Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarıyla karşılaştırıyor. Ankete katılan gençlerin %38′i TikTok’un en sevdikleri sosyal medya platformu olduğunu söylemiş. Sonuçlar Instagram’ın ise kişisel olarak bildirilen aylık kullanımda lider olduğunu gösteriyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1679,36 0,59%
  • ALTIN ONS 1882,49 0,44%
  • BIST 100 8437,71 1,29%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7471 0,1597%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4622 0,1384%
  • EURO/USD 1,0618 -0,0137%
  • INGILIZ STERLINI 1,23058 -0,05848%
  • JAPON YENI 149,184 0,014%
  • KANADA DOLARI 1,3596 0,02538%
  • RUS RUBLESI 97,1575 -0,6072%
Günün En Çok Okunanları
Kot ne sıklıkla yıkanır tartışmasına Levi's CEO'su açıklık getirdi
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulayacağız
Emlak satışında kimlik doğrulama dönemi 1 Kasım'da başlıyor: Uygulama ne getiriyor?
GERİ
İLERİ
Kot ne sıklıkla yıkanır tartışmasına Levi's CEO'su açıklık getirdi
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulayacağız
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL