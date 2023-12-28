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Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli aracının örtüsünü kaldırdı. Xiaomi dünyanın en büyük beş otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediğini duyurdu.

28 Aralık 2023 | 15:23
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Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max

Xiaomi otomobil üretim planını yaklaşık 3 yıl önce 30 Mart'ta duyurmuştu. Xiaomi'nin otomobil üretim işine 10 milyar yuan (1,4 milyar ABD doları) yatırım yapacağı açıklanmıştı. Ve Çin'in en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi Xiamoni resmen otomobil pazarına girdi ve ilk araçlarını tanıttı.  İşte detaylar:

1 İLK GÖRSELLER PAYLAŞILDI

İLK GÖRSELLER PAYLAŞILDI Xiaomi'nin otomobil üretim kolu Xiaomi EV, Xiaomi SU7'nin dış detaylarını farklı açılardan gösteren görselleri paylaştı.

2 ADI NEREDEN GELİYOR?

ADI NEREDEN GELİYOR? İcra Kurulu Başkanı Lei Jun, adı Speed Ultra'nın kısaltması olan SU'dan gelen otomobilin, rakiplerinden daha yüksek hızlanma imkanı sunan "süper elektrikli motor" teknolojisine sahip olduğunu savunuyor. June daha önce yaptığı açıklamada "SU, Speed ​​Ultra anlamına gelir. SU7 bir performans canavarı olacak, bizi izlemeye devam edin" demişti.

3 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Aracın birkaç ay içinde satışa çıkması bekleniyor.

4 'İLK 5'E GİRMEK İSTİYORUZ'

'İLK 5'E GİRMEK İSTİYORUZ' Xiaomi İcra Kurulu Başkanı Lei Jun, lansmanda "Önümüzdeki 15 ila 20 yıl boyunca çok çalışarak, dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacağız ve Çin'in genel otomobil endüstrisini yükseltmeye çabalayacağız" dedi. Jun daha önce yaptığı açıklamada "Xiaomi SU7 deneme üretimi aşamasında ve birkaç ay içinde iç pazara sunulacak" demişti.Jun'un hedefleri arasında "Porsche ve Tesla ile kıyaslanabilecek bir rüya otomobile imza atılması da bulunuyor.

5 İKİ VERSİYONLA GELİYOR

İKİ VERSİYONLA GELİYOR SU7 iki versiyonla gelecek; biri tek şarjla 668 km; diğeri ise 800 km'ye kadar menzile sahip olacak.

6 VERSİYONLAR

VERSİYONLAR Açıklamaya göre SU7 Max maksimum 800 km menzil sağlıyor. 4 tekerlekten çekişli (AWD) versiyonu 475 kW güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 2.78 saniyede tamamlarken 265 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Temel SU7 modeli ise Xiaomi'nin kendi geliştirdiği 220 kW maksimum güce sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 5,28 saniyede tamamlayabiliyor. 668 km menzil sağlayan 73,6 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

7 FİYAT NE KADAR OLACAK?

FİYAT NE KADAR OLACAK? Fiyat konusu henüz açıklanmadı. Lei, maliyetin "gerçekten biraz yüksek olacağını, ancak herkesin buna değdiğini düşüneceğini söylüyor.

8 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 CEO Lei, bugün yaptığı açıklamada, SU7′nin Xiaomi’nin akıllı telefonları ve internet bağlantılı ev aletleriyle entegre olduğunu duyurdu.

9 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 Markadan paylaşılan görseller şöyle:

10 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7

11 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7

12 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7

13 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7

14 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7

15 Xiaomi SU7

Xiaomi SU7
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