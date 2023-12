Apple'dan bir yılda 7. zam: En pahalı iPhone 100 bin liraya dayandı, işte güncel fiyatlar

Apple, ürünlerinin Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Yükselen dolar kuru nedeniyle yapıldığı düşünülen zamla birlikte, kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone 15 fiyatları arttı. Yeni zamla birlikte iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 99.999 TL oldu. İşte zamlı iPhone fiyatları...

Apple'ın eski ve yeni iPhone 15 Türkiye fiyatları



iPhone 15 (128GB): 49.999 TL > 53.999 TL

iPhone 15 (256GB): 53.999 TL > 58.499 TL

iPhone 15 (512GB): 61.999 > 66.999 TL



iPhone 15 Plus (128GB): 56.999 TL > 61.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB): 60.999 TL > 66.499 TL

iPhone 15 Plus (512GB): 68.999 > 74.999 TL

iPhone 15 Pro (128GB): 64.999 TL > 69.999 TL

iPhone 15 Pro (256GB): 68.999 TL > 74.499 TL

iPhone 15 Pro (512GB): 76.999 TL > 82.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB): 84.999 TL > 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max (256GB): 76.999 TL > 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB): 84.999 TL > 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB): 92.999 TL > 99.999 TL



Apple'ın eski ve yeni iPhone 14 - iPhone 13 Türkiye fiyatları

iPhone 14 (128GB): 43.499 TL > 47.499 TL

iPhone 14 (256GB): 47.499 TL > 51.999 TL

iPhone 14 (512GB): 55.999 > 60.499 TL

iPhone 14 Plus (128GB): 49.999 TL > 53.999 TL

iPhone 14 Plus (256GB): 53.999 TL > 58.499 TL

iPhone 14 Plus (512GB): 61.999 > 66.999 TL

iPhone 13 (128GB): 36.999 TL > 39.999 TL

iPhone 13 (256GB): 40.999 TL > 44.499 TL

iPhone 13 (512GB): 48.999 TL > 52.999 TL

Apple'ın eski ve yeni iPhone SE Türkiye fiyatları

iPhone SE (64GB): 24.999 TL > 26.999 TL

iPhone SE (128GB): 26.999 TL > 28.999 TL

iPhone SE (256GB): 30.999 TL > 33.499 TL