Apple, iPhone 14 serisinin tanıtıldığı gece iPhone fiyatlarına çok büyük bir zam yaptı. iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone SE için belirlenen fiyatlar şöyle…

Chip Online’da yer alan habere göre, iPhone 14 serisinin de tanıtıldığı Far Out etkinliğinin hemen ardından tekrar açılan Apple Store Türkiye sitesi, ziyaretçilerini kötü bir sürprizle karşıladı. Apple Türkiye, başta iPhone olmak üzere pek çok cihazına zam yaptı.

Zamlı fiyatlarla birlikte en ucuz iPhone 13 modeli olan iPhone 13 mini 128GB’ın fiyatı 20.999 TL’den 24.999 TL’ye yükseldi. En pahalı iPhone 13 modeli olan 512GB’lık iPhone 13’ün fiyatı ise 28.499 TL’den 35.899 TL’ye çıktı. iPhone serisinin Pro modelleri ise satıştan kaldırıldı. Aynı şekilde, iPhone 11 ve iPhone 12 mini de satıştan kaldırıldı. Böylece iPhone SE dışında en uygun fiyatlı iPhone, iPhone 12 64GB oldu.

iPhone 14 serisi öncesinde piyasaya çıkan iPhone’ların eski ve zamlı fiyatları şu şekilde: