Kurumsal uygulama ve yazılım alanında faaliyet gösteren SAP, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve gençleri kariyer yolculuklarında desteklemek amacıyla yürüttüğü “Bugünün Dijital Yetenekleri” programı ile çocuk ve gençleri kodlama becerileriyle güçlendiriyor.

SAP tarafından, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Injaz Al -Arab, ReBootKamp (RBK) ve Re: Coded iş birliği ile 2016 yılında başlatılan Bugünün Dijital Yetenekleri girişimi, toplam 14 ülkede 77 bin çocuk ve genci kodlama ile tanıştırdı.

Projenin yeni hedeflerini duyurmak için düzenlenen ‘Kodlamaya Yolculuk’

etkinliğine katılan SAP Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Murat Benlidayı, kodlama eğitimleriyle Türkiye’de 3 bin gence daha ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başkanı Alexandra Van Der Ploeg teknolojinin sınırları ortadan kaldırarak insanları birleştirdiğine dikkat çekti: “Pandemi ile birlikte birbirimizi daha çok önemsemeyi öğrendik. Karşılaştığımız bazı zorlukları birlikte aştık, birlikte güçlü olduğumuzu gördük. Çocuklarımızı daha farklı bir gelecek bekliyor. Onları bu geleceğe hazırlamak için verdiğimiz kodlama eğitimleri sadece kodlama bilgisini içermiyor; büyük resme baktığımızda bu eğitimler gençlere analitik düşünme becerisi kazandırıyor, onların problem çözme becerilerini geliştiriyor, yaratıcılık ve inovasyon anlamında potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. Problem ne kadar büyük olursa olsun her zaman bir çözüm vardır. Bu çözümü hep birlikte bulacağız” dedi.