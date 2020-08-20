Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Çin merkezli Vivo, Türkiye’ye geliyor. Vivo, pazar payına göre dünyanın en büyük 6. üreticisi konumunda.

Huawei, Xiaomi ve Oppo’nun ardından Çinli bir akıllı telefon markası daha Türkiye’ye geliyor. Çin merkezli üretici Vivo, Türkiye’de ofis açarken gelecek hafta ilk modellerini tanıtacağını ve Eylül ayından itibaren de Türkiye’de satışa başlayacağını duyurdu.

Oppo ile kardeş şirket konumundaki Vivo’nun da gelişiyle, dünyanın en büyük ilk 6 akıllı telefon markası resmen Türkiye’de faaliyet gösterecek. Vivo’nun Türkiye’deki resmi duyurusu 26 Ağustos’ta düzenlenecek toplantı ile yapılacak.

2020 yılı ilk çeyrek verileri itibarıyla yüzde 9’luk pazar payına sahip olan dünyanın 5. büyük telefon markası Vivo, bu yılın ikinci çeyreğinde yerini Oppo’ya kaptırarak, 6. sıraya gerilemişti.