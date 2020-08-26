Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Vivo, dünya, Avrupa ve Türkiye’ye yönelik hedef ve planlarını düzenlediği online basın toplantısı ile paylaştı. Şirket etkinlikte ayrıca, Türkiye’ye giriş yaptığı ürünü vivo X50 Lite’ı da tanıttı.

vivo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Liu, toplantıda yaptığı konuşmada, vivo markasının Türkiye pazarına resmi olarak girişini duyurmanın ve hayran kitlesini sembolik olarak Asya ile Avrupa arasındaki köprü olan Türkiye’de genişletmenin heyecanı içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9 binden fazla kişiyle görüştük. Bu, dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri olan ‘doğru şeyleri doğru şekilde yapma’ felsefemizin devamı. Türkiye’deki müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın güvenini kazanacağımızdan eminiz.”

“Yıl sonuna kadar farklı segmentlerde ürünler sunacağız” *

Çin merkezli akıllı telefon markası vivo, şirket verilerine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 9’luk pazar payı ile dünya akıllı telefon pazarında 5’inci; 5G akıllı telefon satışlarında ise yüzde 12,9’luk pay ile 3’üncü sırada yer alıyor.

vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, vivo’nun doğru şeyleri doğru şekilde yapma felsefesini izleyerek Avrupa pazarında yer aldığını aktararak, “Avrupa’ya son gelen Asya menşeli akıllı telefon markası olabiliriz, ancak dünya çapında en iyisi olduğumuzu söyleyen 350 milyon kişinin sevgisi ve takdirine sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye pazarına X50 ailesinin orta segment cihazı X50 Lite ile girdiklerini belirten Dayıoğlu, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tüketicilere biri amiral gemisi cihaz olmak üzere farklı segmentlerde ürünler sunacaklarını söyledi.

Dayıoğlu, telekomünikasyon, perakende ve e-ticaret kanallarından oluşan pazar stratejisindeki ortaklığının bir parçası olarak Türkiye’de ilk etapta çeşitli perakende mağazalarında ve online kanallarda vivo markalı cihazları tüketicilere sunacaklarını ifade etti.