Yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices (AMD) Fei-Fei Li tarafından kurulan San Francisco merkezli yapay zeka laboratuvarı World Labs’i 8,2 milyar dolar karşılığında satın alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Daha önce de girişimde yatırımı bulunan çip üreticisi, satın almanın hisse senedi takası yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

CNBC'de yer alan habere göre; eski Stanford Üniversitesi profesörü ve Google’ın eski yapay zeka araştırmaları yöneticisi olan Li, anlaşmayla birlikte yapay zeka işlemcileri pazarında Nvidia ile rekabet eden AMD’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Bilim İnsanı görevlerini üstlenecek.

World Labs, 3 boyutlu ortamları simüle edebilen ve "dünya modeli" olarak adlandırılan yapay zeka teknolojileri geliştiriyor. Bu yılın başlarında Li ve AMD CEO’su Lisa Su tarafından gerçekleştirilen bir gösterimde, şirketin "Marble" adını verdiği modelin yalnızca birkaç görsel kullanarak 3 boyutlu bir sahne oluşturabildiği sergilenmişti.

Şirket tarihinin en büyük 2. satın alması oldu

Gerçekleştirilen sunumda Li, "Robotlar, araçlar veya diğer araçlar gibi akıllı ajanlar, gerçek dünyaya konuşlandırılmadan önce fizik kurallarının farkında olan son derece zengin dijital dünyalarda öğrenim görebilir; bu da onları çok daha güvenli hale getirir" açıklamasında bulundu. Li, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lisa Su’yu "harika bir dost" olarak nitelendirerek, "Misyonumuza kararlılıkla bağlıyız ve önümüzdeki on yıllar boyunca kalıcı olacak, dünyaya yön veren bir öncü araştırma kuruluşu inşa etmeye devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka araştırmacıları, dünya modellerinin robotik ve fiziksel dünyaya dayalı diğer yapay zeka uygulamalarının gelişimine kritik katkılar sağlayacağını öngörüyor. AMD, satın alma işleminin yılın ilerleyen dönemlerinde tamamlanmasına kadar World Labs’in mevcut çip üretimi işinden ayrı bir yapıda faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti. Laboratuvarın yeni nesil modeller üzerindeki araştırmaları, AMD’nin gelecekteki yapay zeka çiplerinin ne tür kabiliyetlere sahip olması gerektiğini yıllar öncesinden planlamasına olanak tanıyacak.

Bu hamle, AMD’nin 2022 yılında yaklaşık 50 milyar dolara Xilinx’i bünyesine katmasının ardından şirket tarihinin en büyük ikinci satın alması olarak kayıtlara geçti. AMD, ABD’li teknoloji devlerinin henüz gelişme aşamasındaki girişimler de dahil olmak üzere üst düzey mühendislik ve araştırma yeteneklerini bünyelerine katmak için büyük bütçeler ayırdığı bir dönemde, yapay zeka birleşme ve satın alma pazarındaki en büyük adımlarından birini atmış oldu.