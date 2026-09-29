İstanbul için peş peşe uyarı: 14 ilde sarı kod, kuvvetli yağış geliyor

İstanbul Valiliği, kentte etkili olacak yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki yağışların 29 Eylül 2026 Salı günü (bugün) gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışlı sistemin çarşamba günü de etkisini sürdüreceği, perşembe ve cuma günleri ise etkisini azaltarak İstanbul'u terk edeceği belirtildi.

Valilik, vatandaşları uyardı

Kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması, yer yer ise saatte 70 kilometreye çıkan kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Valilik ayrıca sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AKOM: "Yağışlar gün boyu sürecek"

İstanbul için bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) geldi.

AKOM'un tahminlerine göre, kent genelinde yerel ve bölgesel olarak görülecek kuvvetli sağanakların gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların bugün sabah saatlerinde 18, öğle saatlerinde 20, akşam 17, gece ise 16 derece dolaylarında olması öngörülüyor.

Nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği tahmin edilirken, karayel ve poyrazdan esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor. İstanbul'da gün içinde metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava dalgasının hafta sonuna kadar kentte etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Yağış cuma günü kuvvetlenecek

Haftalık tahmine göre, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava etkili olacak. Her iki günde de metrekare başına 5-15 kilogram yağış bekleniyor.

Cuma günü ise kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağış miktarının metrekare başına 20-50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak devam ederken yağış miktarının 10-25 kilogram arasında olması bekleniyor.

Yağışlı havanın pazar günü kenti terk etmesi beklenirken, pazar ve pazartesi günleri yağış öngörülmüyor. Havanın pazar günü parçalı ve az bulutlu, pazartesi ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.

Sağanakların etkili olacağı illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kocaeli ve Sakarya genelinde, Düzce ile Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.