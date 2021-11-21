SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, insanlığın gelecekte çok gezegenli olması gerektiğini söylüyor. Musk ayrıca, “nükleer Armageddon” diye nitelediği nükleer felaket riskinin hala devam ettiğini savunuyor. (Milyarderler neden uzaya yatırım yapıyor? başlıklı yazıda ilginizi çekebilir)
İşte Musk’ın yorumları
ABD Ulusal Bilimler Akademisi Uzay Çalışmaları Kurulu ile Fizik ve Astronomi Kurulu’nun ortak toplantısında konuşan Musk, Mars’ta kalıcı bir üs kurma konusundaki iddialı planlarını anlattı.
Musk’ın endişeleri, “potansiyel olarak azaltabilecek medeniyet riskleri” ile ilgili. Elon Musk’a göre insanlığı çok gezegenli hale getirmek, bunu yapmanın yollarının başında geliyor.
Musk, “Yeterince beklersen, biliyorsun, Dünya yaşanmaz hale gelecek. Yani uzun vadede hepimiz ölüyüz” dedi. Musk Mars’a ilk birkaç yolculuğun zorlu bir yolculuk olabileceğini kabul etti.
Musk, “Bir kuyruklu yıldızın bir kıtayı yok etme riski her zaman vardır” dedi, fosil kayıtlarının kıta düzeyinde birçok yok oluş olayının meydana geldiğini gösterdiğini belirtti.
Musk, kuyruklu yıldızlar, iklim değişikliği ve azalan doğum oranlarının potansiyel olarak neslin tükenmesine neden olabilme ihtimalinin dışında “her zaman bir nükleer Armageddon vardır” diye ekledi.
Musk, “Bu riskin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sıfır değil” dedi.
Elon Musk, “Mars’ta ölmeyi” seçen bir milyarder olarak Kızıl Gezegeni yeniden inşa edip yapay zekâ tabanlı teknolojik ve robotik akıllı şehirlere dayanan, insanoğlunun verilerinin yedeklendiği Mars Oasis kolonileştirme projesini tanıtmıştı. Mars’ta yaşam alanı inşa ederek düzen ve yönetim konularında devletten bağımsız olacağını belirten Musk, geçmişte teknolojik girişimcilikten “Mars’ı yöneten siyasi lider” statüsüne geçebileceğinin sinyallerini vermişti.
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