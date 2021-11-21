SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, insanlığın gelecekte çok gezegenli olması gerektiğini söylüyor. Musk ayrıca, “nükleer Armageddon” diye nitelediği nükleer felaket riskinin hala devam ettiğini savunuyor. (Milyarderler neden uzaya yatırım yapıyor? başlıklı yazıda ilginizi çekebilir)

İşte Musk’ın yorumları