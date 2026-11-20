Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden başlatılan icra takiplerine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen şikayetler üzerine inceleme yapıldığını duyurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından, özel otoyol şirketlerinin süresi geçen tahsilatlar nedeniyle yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması kararlaştırıldı.
HGS'de icra takipleri durdurulacak
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, yapılan incelemelerde söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunun belirlendiğini ifade etti.
Vatandaşların karşılaştığı sorunların ilgili taraflarla ele alındığını belirten Uraloğlu, özel otoyol işletmecilerinin süresi aşılmış ödemeler nedeniyle başlattığı avukatlık ve icra süreçlerinin durdurulacağını, mevcut uygulamanın ise yeniden düzenleneceğini açıkladı.
Ayrıca konuya ilişkin hukuki düzenlemeler tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmayacağı bildirildi.
HGS ödemelerinde yeni düzenlemeler yapılacak
Alınan kararlar kapsamında, HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartlarına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerini kolaylaştıracak adımlar atılacak.
Hatalı geçişlere ilişkin bilgilendirme süreçleri de geliştirilecek. Vatandaşların mevcut iletişim kanallarına ek olarak farklı yöntemlerle bilgilendirilmesi sağlanacak.
Öte yandan, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallar gözetilerek ödeme seçeneklerinin artırılması için gerekli teknik ve idari altyapı oluşturulacak.
Bakan Uraloğlu: Önceliğimiz vatandaşların sorunlarını çözmek
Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri kısa sürede gidermeyi ve benzer sorunların tekrarlanmasını önlemeyi hedeflediklerini vurguladı.
Bakan Uraloğlu, açıklamasını "Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur." sözleriyle tamamladı.