Samsung, mobil cihaz dünyasında yeni bir kategori oluşturan katlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2’yi sundu. Galaxy Z Fold2, daha geniş kapak ekranı ve ana ekrana sahip. Günlük kullanımda rahatlık sunmayı hedefleyen Galaxy Z Fold2, 6,2 inçlik kapak ekranıyla e-postalarınızı kontrol etmek, yol tarifi almak veya sevdiğiniz içerikleri izlemek için cihazın kapağını her seferinde açmanıza gerek kalmadan, kullanım sağlıyor. Azaltılmış kenarlara, çentiksiz ön kameraya sahip ve açıldığında 7,6 inçlik genişliğe ulaşan ana ekran; kaydırma ve oyunlar esnasında akıcılık sağlayan 120Hz uyumlu yenileme hızına sahip. Galaxy Z Fold2, dinamik ses özelliğinin yanı sıra geliştirilmiş stereo etkisi ve çift hoparlörü sayesinde daha berrak bir sese sahip.

ÖZELLEŞTİRMEK MÜMKÜN

Galaxy Z Fold2’nin tablet ekranı büyüklüğündeki ana ekranını çalışma tarzınıza uygun bir biçimde özelleştirmeniz mümkün. İleri teknoloji çoklu kullanım penceresi sayesinde ekran düzeni çok daha kolay ve esnek bir biçimde denetleyebiliyor. Tablet deneyimine benzer bir deneyim yaşamak için Microsoft 365 kapsamındaki Ofis uygulamalarını ana ekran üzerinde kullanabilirsiniz. Örneğin, ekranın sol kısmında görünen gelen kutunuzla aktif yazışmalarınızı yan yana aynı anda görüntüleyerek Microsoft Outlook’u gerçek kapasitesiyle kullanmanız mümkün. Word belgelerini, Excel tablolarını ya da PowerPoint sunumlarını kişisel bilgisayarınızı aratmayan araç çubuğu düzenlemeleriyle oluşturabilirsiniz.

MİCROSOFT’LA İŞBİRLİĞİ

Microsoft’la kurulan yakın iş ortaklığı ilişkisi, Galaxy Z Fold2’nin teknoloji donanımıyla ve büyük ekran deneyimiyle birleştiğinde, kullanıcıların mobil ortam üzerinde üretkenliklerini artırmaya yardımcı olmayı hedefliyor. Galaxy Z Fold2, Mystic Black ve Mystic Bronze renk seçenekleriyle, Türkiye’de 18 Eylül 2020 tarihi itibarıyla satışa sunulacak ve ön siparişler 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Galaxy Z Fold2’nin Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 19.999 TL olacak.

ÖN SİPARİŞ AVANTAJI

Samsung Galaxy Z Fold2’yi 2 Eylül-2 Ekim arasında ön sipariş ile satın alacaklara Galaxy Buds Live hediye edilecek. Samsung, Galaxy Z Fold2 sahipleri için ‘Galaxy Z Premier Service’ hizmetini de hayata geçirdi. Bu servis ile en iyi cihaz deneyimini sağlamak adına tasarlanan özel müşteri servisi hizmeti verilecek. Ayrıca yine bu hizmet kapsamında moto kurye hizmeti de verilecek. Bu hizmet sayesinde Galaxy Z Fold2 sahipleri evlerinden çıkmadan Samsung servislerinden yararlanabilecek. Moto kurye, cihazları evlerden alıp servise teslim ediyor ve işlemlerden sonra adresinize getiriyor. Bunlara ek olarak Galaxy Z Fold2 sahiplerine bir yıl boyunca ekran koruma desteği de sunulacak. Bu teklif ile ekran tamiri 999 TL’lik özel fiyatla gerçekleştirilebilecek.