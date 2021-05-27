Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına paylaşımlarına aldıkları beğeni sayısını gizleme seçeneği getirdiğini duyurdu.

Facebook’un bünyesindeki Instagram böylece kullanıcıları üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladıklarını açıkladı.

Özelliği etkinleştiren kullanıcılar artık bir numara yerine gönderiyi beğenen takipçinin kullanıcı adını görecekler.

Bu özellik, 2019’dan beri birkaç ülkede test ediliyordu, ancak küresel olarak kullanıma yeni sunuluyor.

Instagram’ın müdürü Adam Mosseri BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu umduğumdan daha uzun sürdü, ancak insanlara deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlama konusunda oldukça heyecanlıyım” dedi.

Özellik herhangi bir zamanda kullanılabilir ya da kullanım dışı hale getirilebilir. Değiştirme işlemini “ayarlar” bölümünden yapılabiliyor.

Bir kullanıcı beğenme sayılarını etkinleştirmiş olsa bile, onları gizleyen hesaplardaki veya gönderilerdeki beğeni sayısını göremezler.

Kullanıcılar ayrıca, platformda yayınlanmadan önce ve sonra belirli bir gönderideki sayıları gizleme seçeneğine de sahip olacaklar.