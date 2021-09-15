Apple, iPhone 13’ü dün akşam düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıttı. ‘iPhone 13 ne zaman piyasaya çıkacak’ sorusu da netleşti. İşte merak edilen iPhone 13, Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatları ve özellikleri…

Uzun süre boyunca gündemi meşgul eden dedikodu ve sızıntıların ardından Apple, iPhone 13’ü resmi olarak tanıttı. Daha önceki söylentilerde de sıklıkla dile getirildiği gibi, tasarımda iPhone 12’ye oranla büyük bir değişiklik söz konusu değil. Ancak çentiğin biraz küçüldüğü rahatlıkla anlaşılabiliyor

Telefonun kalbinde Apple’ın yeni mobil işlemcisi 5nm’lik A15 Bionic yonga seti bulunuyor ve bu yonga setinin, yüzde 25 daha yüksek performans sunduğu iddia ediliyor. 6.1 inç büyüklüğündeki ekran, çizilmelere karşı özel bir kaplamaya sahip. iPhone 13’te yine 120 Hz tazeleme hızı bulunmuyor. Ekranın çözünürlüğü ise 2.532 x 1.170 piksel.

12 megapiksellik iki kameradan oluşan bir kamera sistemi ile gelen iPhone 13’ün ön kamerası da aynı çözünürlüğe sahip. Arka kamerayı oluşturan lensler, bu kez alt alta değil, çapraz olarak konumlandırılmış. En önemli yenilik ise, OIS sisteminin bu kez iPhone 13’e de gelmiş olması.

Depolama seçenekleri 128 GB’tan başlıyor. Yani Apple, iPhone 13 ile birlikte 64 GB seçeneğini tamamen terk etmiş durumda. Sahip olabileceğiniz maksimum depolama alanı ise 512 GB.

25W hızlı şarjı destekleyen iPhone 13’ün pili, her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da, 3.000 mAh’ın biraz üzerinde bir kapasiteye sahip. Telefonda tabii ki stereo hoparlörler ve IP68 koruma sertifikası da bulunuyor.

Satışa çıkacağı tarih

Apple’ın, iPhone 13’ün dağıtımına 24 Eylül’de başlaması bekleniyor.

İPHONE 13 MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni iPhone 13 Mini 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ürünün kırmızı rengini tercih edenler için Apple Covid-19 fonuna bağışta bulunuyor.

Aynı zamanda yeni iPhone 13 Mini ve iPhone 13 üç farklı hafıza seçeneğine sahip.

iPhone 13 Mini 128 GB 10 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 256 GB 11 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 512 GB 13 bin 999 TL

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI

Mini ve normal iPhone 13 aynı renkler ve hafıza seçenekleriyle satışa çıkacak.

iPhone 13 128 GB 11 bin 999 TL

iPhone 13 256 GB 12 bin 999 TL

iPhone 13 512 GB 14 bin 999 TL

iPHONE 13 PRO TÜRKİYE FİYATLARI

Apple’ın internet sitesindeki bilgilere göre yeni iPhone 13 Pro’nun başlangıç fiyatı 15 bin 999 Türk lirası.

Bu 128 GB’lik versiyonu almak isteyenler için geçerli.

iPhone 13 Pro 256 GB fiyatı 16 bin 999

iPhone 13 Pro 512 GB fiyatı 18 bin 999

iPhone 13 Pro 1 TB fiyatı ise 20 bin 999 lira.

İPHONE 13 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 13 Pro Max 128 GB 17 bin 999 lira

iPhone 13 Pro Max 256 GB 18 bin 999 lira

iPhone 13 Pro Max 512 GB 20 bin 999 lira

iPhone 13 Pro Max 1 TB ise 22 bin 999 lira