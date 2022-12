‘Metaverse ve Dijital Gelecek’ konuşuldu

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup iş birliği ile bu yıl ‘GELECEĞİN SİNYALLERİ – Jeopolitik, Ekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İnsan’ ana teması ile gerçekleştirilen 6’ıncı Ege Ekonomik Forum tarımdan kentleşmeye kadar farklı konuları içeren panellerle tamamlandı. Özellikle dijital dünyadaki gelişmelerin konuşulduğu ‘Metaverse ve Dijital Gelecek’ konulu panel yoğun ilgi gördü. Konuşmacılar, meteverse dünyasını ve dijitalleşmeyi masaya yatırıldı.

METAVERSE’İN ETKİSİ ARTACAK

6’ıncı Ege Ekonomik Forum konuşmacılarından KPMG Şirket Ortağı, Veri Analitik ve Dijital Lideri, Teknoloji Sektör Lideri Gökhan Mataracı, gerçek dünyayla dijital dünyayı eşleştirebilecek konulardan biri olan metaverse'ü de odağına alarak sunumunu gerçekleştirdi. Araştırmaların dijitalleşmenin daha fazla data temini ve buradan yapılacak çıkarımları odağına aldığını söyleyen Mataracı, “Sosyal medya ve TV dışında aile ve arkadaşlar, marka teklifleri ve işverenler metaverse farkındalığı yaratıyor. Maruz kalma açısından kaynaklar farklılık gösterse de, farklı aracılar sayesinde metaverse her zaman gündemde var olmayı başarıyor. Y kuşağının yarısı, metaverse’in önümüzdeki beş yıl içinde yaşamları üzerinde önemli etkisi olacağına inanıyor. Metaverse’e aşina olanların üçte birinden fazlası önümüzdeki beş yıl içinde önemli bir etkiye sahip olacağına inanıyor. Genç nesiller ve erkek katılımcılar önemli bir etki görmeye daha çok inanıyorlar” diye konuştu.

VR KULLANICISI 1 MİLYARA ULAŞACAK

2030 yılında düz ekran, klavye ve farelerin ortadan kalkacağını ve onların yerini çoklu disiplinler arasındaki mekânsal iş birliği için akıllı gözlükler ve kontakt lenslerin alacağını ifade eden Mataracı, şöyle devam etti: “Metaverse işletmeler için muazzam bir büyüme potansiyeli oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde metaverse’te yer alacak markaların oranı yüzde 70. 2030 yılına kadar metaverse ekonomisi için tahmini adreslenebilir hedef pazarı 8 ile 13 trilyon dolar arasında olacak. Ayrıca yine 2030 yılına kadar 1 milyar VR kullanıcı olacağı tahmin ediliyor.”

“PARA DİYE BİRŞEY KALMAYACAK”

‘Geleceğe bir adım önde olmak: Metaverse & Dijital Gelecek’ başlıklı panelde konuşan Devrim Danyal Blockchain & Metaverse Teknoloji Eğitim Akademi Kurucusu ve CEO’su Devrim Danyal ise kripto varlıkların hayatımıza girmesi ile beraber para diye bir şey kalmayacağını belirtti. Danyal, “Kripto paralardan sonra ortaya çıkan kripto varlıklar, değiş tokuş platformları içerisinde bir altyapıyı sunmaya başlıyor. Bu 8 milyar insanın istediği her türlü değeri üretebileceği ve alıcısı tarafından o değerin karşılığı bazında değiş tokuş yapılabileceği yepyeni bir dünya olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

CİHAZ SAYISI 29 MİLYARA ÇIKACAK

Uygulamaların işin uzantısıyken kendisi haline geldiğine değinen Cisco Türkiye CEO’su Didem Duru da, “Pandemiden dolayı dijitalleşmenin artmasıyla birlikte uygulamaların çok daha önemli hale geldiğini görüyoruz. 2023 yılında 300 milyon mobil uygulamanın indirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla uygulamaları tekrar hayal etmenin canlandırmanın bir zamanı gibi gözüküyor” diye ekledi.

2020 yılında internete bağlı 20 milyar cihaz olduğunu, 2023 yılında ise bu sayının 29 milyara çıkmasının beklendiğine değinen Duru, “ Yani bir kişiye 4 tane cihaz anlamına geliyor. Bunu yönetmek için tekrar altyapılarımıza bakmamız gerekiyor” dedi.

“METAVERSE EVRENİ EĞİTİMDE KULLANILMALI”

QReal Kurucu Ortağı Alper Güler ise, girişim öykülerini şöyle anlattı: “QReal aslında 2015 yılında Kabaq 3D Technologies olarak New York'ta kuruldu ve ilk bu işlere başladığımızda dünyadaki realistik 3D yemekleri tarayarak bunları artırılmış gerçeklik teknolojisi ile gösterme amacıyla kuruldu. Buradaki amacımız da insanların yemek siparişi verirken aslında yemekleri bir şekilde görmesini sağlamaktı. Daha sonra bu teknolojiyi kullanarak, yemek tarama tarafındaki deneyimimizi kullanarak daha sonra dünyanın da virtual try on teknolojisine eğilmesiyle şapka çanta gözlük gibi moda aksesuarlarına doğru evrildik.”

Metaverse evreninin eğitimde kullanılması gerektiğine dikkat çeken İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş de, “Türkiye’de olmayan bir bitkiyi, öğrencilere metaverse üzerinden 3 boyutlu deneyim ile anlatabiliyorsunuz. Bitkinin gelişimini oradan gösterebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.