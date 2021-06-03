Pandemi döneminde Microsoft Türkiye’nin genel müdürlüğüne atanan Microsoft Türkiye Levent Özbilgin, Capital’e (Mayıs 2021) konuştu.

Microsoft’a geçişini “Kariyerimde hiper ölçekli bulut sağlayıcılarına geçiş planım zaten vardı” diye özetleyen Özbilgin, Türkiye’de üretim, finans ve perakende sektörlerinin radarında olduğunu söylüyor. 5G’nin getireceği fırsatlara telekom şirketleriyle iş birliği çerçevesinde odaklandıklarına dikkat çekti.

Stratejilerinin Türkiye’yle birlikte büyümek olduğunu vurgulayan Özbilgin, “Bu dönemde Türkiye’de büyümek için risk iştahımız yüksek” diye konuştu.

Türkiye’de 3 sektörde start up yatırımı planladıklarını kaydeden Özbilgin, “Yönetim ekibimle start up ekosisteminde Türkiye’nin dip dalgası şeklinde büyüdüğü birkaç temel alanı analiz ediyoruz. Bu konuda hem doğrudan hem iş ortaklarımız yoluyla yapacağımız yatırımlar artacak. Ayrıca start up’lar konusunda iki yıl önce yaptığımız gibi satın alma anlamında şirketlere ilgimiz devam ediyor. Son olarak da Türkiye’de bir Ar-Ge merkezimiz var. Bunu büyütmeyi planlıyoruz. Bu yıl içinde yapacağımız bir lansmanla Ar-Ge merkezimizi 2’ye katlamayı hedefliyoruz.” dedi.

3 start up ekosistemi ile ilgilendiklerini açıklayan Özbilgin, “Birincisi oyun şirketleri. Hem mobil hem desktop oyun geliştiricileriyle çalışmalarımız mevcut. İkinci fintekler, üçüncü ise blokzincir alanında Ar-Ge çalışması yapan şirketler. Bunlarla görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.

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