NFT (Nonfungible Token) furyasına katılan sanatçı Tarık Tolunay’ın, “Fractal İstanbul – Pandemi” isimli eseri 36 bin dolara satıldı. İkinci çalışmasını da 90 bin dolardan satışa çıkaran Tolunay,”NFT sistemi artık sanat dünyasının iletişim aracı olduğunu ve bu aracı seve seve kullanmaya devam edeceğim” dedi.

Kendisini ‘kentçizer’ olarak tanımlayan sanatçı Tarık Tolunay’ın karantina sürecinde tamamladığı ve Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Karaköy’ü resmeden ‘Pandemi’ eseri geçtiğimiz günlerde yaklaşık 36.000 dolara (yaklaşık 260.000 TL) İranlı bir koleksiyonere satıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre çizerin 2019 sonlarında tamamladığı İstanbul’un sembol yapılarından Haydarpaşa Garı ve çevresini konu alan “Haydarpaşa Panorama” çalışması ise yaklaşık 90.000 dolara satışa çıkarıldı.

Bu satışlar Türkiye’den yapılan ilk büyük çaplı NFT satışları arasında yer alıyor. İnternet üzerinden satılan dijital eserler NFT aracılığı ile, yani İngilizce açılımı ile ‘non-fungible token’ ile sertifikalandırılıyor.

“Bu aracı seve seve kullanmaya devam edeceğim”

NFT dünyasındaki “Fractal İstanbul – Pandemi” eserinin satış detaylarını Bloomberg HT’ye anlatan sanatçı Tarık Tolunay, NFT macerasına ilişkin, “Herkes beni NFT haberleri ile duydu ancak eserin satışına gelene kadar 30 yıllık bir çizerlik maceram var. “Fractal İstanbul – Pandemi” eserinde haliyle konumuz İstanbul olunca çok duygu barındıran bir şehir başka bir şehre asla benzemiyor. Sağ olsunlar insanlar benim yaptığım bu çalışmalara ilgi gösterdiler. Teknolojiyi yakından takip eden biriyim. Sanat dünyasında yeni karşımıza çıkan NFT (Nonfungible Token) sistemini uzun süreden beri takip ediyordum. Yakın zamanda kendi marketimi de oluşturarak çalışmalarımı yüklemiş oldum. Hemen ardından İstanbul’un büyüsüne kapılan uluslararası bir koleksiyona çalışmamı satın aldı.” ifadelerini kullandı.

NFT sistemi artık sanat dünyasının iletişim aracı olduğunu ve bu aracı seve seve kullanmaya devam edeceğini kaydeden Tolunay, “Elle tutamadığımız duvara asamadığımız bir esere neden bir değer atfedelim?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu tabii ki algılanması zor bir şey. Dijital olan nesnelere karşı biraz algı problemimiz var. Ama çok yakın bir süreçte bu algı problemi geçecek. Burada algılanması gereken şey Blockchain teknolojisi üzerinden dijital eseri orijinal olarak tescilleniyor ve kalıcı bir şekilde tüm dünya bilgisayarlarına işleniyor. Kopyaları üretilebilir ama sahiplik olarak Blockchain işlenmiş bir tane eser vardır ve onun tek bir sahibi vardır. Bir anlamıyla sanatçıların kendi eserlerini doğru bir şekilde kaydetmeleri için doğru bir platform ve aynı zamanda koleksiyonerlerin de eserleri almaları için doğru bir platform. “

NFT, geçtiğimiz günlerde ‘Beeple’ ismiyle de bilinen Mike Winkelmann adındaki sanatçının tamamı dijital ortamda yer alan eserini 69 milyon dolara satması ile gündeme gelmişti.

NFT NEDİR?

Bir nevi kripto koleksiyon olarak adlandırılabilecek NFT’ler, benzersiz ya da sınırlı bir varlığın yaratıcısı tarafından şifrelenerek imzalanmış ve doğrulanmış dijital sertifikası olarak tanımlanabilir.

Gittikçe popüler hale gelen NFT’ler milyonlarca dolara alıcı bulabildiği gibi daha küçük “telif” ücretleri karşılığında da satılabiliyor. Özellikle tanınmış simalar ve influencer olarak bilinen kişiler içeriklerini ya da ürünlerini NFT haline dönüştürerek satabiliyor. 2021 Mart ayı itibarıyla NFT sektörünün büyüklüğü 385 milyon dolara ulaştı.