Büyümesini sürdüren alanlardan biri olarak öne çıkan oyun sektörünün büyüklüğünün bu yıl 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Sektörde yatırımlar devam ederken, yatırımcıların da oyun şirketlerine yönelik satın alma ilgisi sürüyor. Son dönemde oyun pazarındaki büyüme dikkat çekici boyuta ulaştı.

Özellikle Covid-19 salgınından spor ve müzik gibi eğlence sektörleri olumsuz etkilenirken dijital oyun sektöründeki büyüme trendi, yukarıya doğru ivme kazandı.

Global oyun pazarı, 2019’da 138 milyar dolarlık bir hacme ulaştı ve bu yıl sonunda 160 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye oyun pazarı ise geçtiğimiz yıl 800 milyon dolar büyüklüğündeydi. Bu yıl sonunda ise 1 milyar doları aşacağı ifade ediliyor.

Sektördeki büyüme sürerken, oyun şirketleri de yatırımlarına devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.