Samsung Electronics, Verizon Communications’a 6.6 milyar dolarlık beşinci nesil kablosuz ağ ekipmanı sağlayacak.

Koreli elektronik devi Samsung Electronics Co., Verizon Communications Inc.’ye ABD’de beşinci nesil (5G) kablosuz çözümler sağlamak için 7.9 trilyon won (6.6 milyar dolar) tutarında sipariş aldı.

Düzenleyici kuruluşların kayıtlarına göre, kontrat Cuma günü kesinleştirildi ve 30 Haziran’dan Aralık 2025’e kadar sürecek.

Yapılan anlaşma, Samsung’un ağ sağlayıcısı ekipmanlarına yatırım yaparak Nokia ve Ericsson ile telekom cihazları tedariği üzerine rekabete girmeye karar verdiğinden beri gerçekleşen en büyük kontratı oluşturuyor.

Huawei ABD yaptırımlarıyla mücadele ederken ve Washington Çinli şirketi ekarte etmek için yeni dostlar ararken, Samsung’un kablosuz ağ sağlayıcıları endüstrisindeki pazar payı artabilir.

Samsung e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Bu uzun dönemli stratejik kontrat ile beraber, Verizon müşterilerinin daha iyi bir mobil deneyime ulaşması için 5G teknolojisinin sınırlarını zorlayacağız” diye belirtti.