Twitter, Apple App Store ve Google Play gibi uygulama platformlarında bir ücretli abonelik hizmeti başlattı. Bu, sosyal medya devinin yakında pilot uygulamaya geçeceğinin işareti olarak görülüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, “Twitter Blue” uygulamasının ücreti ABD’de 2,99 dolar, İngiltere’de de 2,49 sterlin (yaklaşık 30 TL).

Twitter, abonelik hizmetiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

BBC’ye yapılan açıklamada ise daha önce duyurulan gelir kaynaklarını çeşitlendirme planlarına dikkat çekildi, “gelir devamlılığının” şirketin başlıca hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.

Twitter, bazı internet sitelerinde yer alan, kullanıcılara tweetleri “geri alma” özelliği verileceği iddialarını da doğrulamadı.