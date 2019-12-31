Tek haneli büyümenin sürmesi bekleniyor

Aralık 31, 2019 0 Yorum 83 Okunma
Tek haneli büyümenin sürmesi bekleniyor

2018 yılında kur dalgalanmasından en çok etkilenen sektörlerden biri olan bilişim büyümesini 2019’da da sürdürdü.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) raporuna göre, 2018 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü TL bazında yüzde 15’lik büyümeyle 131,7 milyar TL’ye ulaşmıştı.

2019 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 5-10 arasında.

2019 yıl sonunda bilgi teknolojileri pazarının 45-47 milyar TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında da tek haneli büyüme bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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