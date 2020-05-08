Koronavirüs dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olurken, çok sayıda şirket, çalışan ve öğrenci evden çalışmaya ve online eğitime yöneldi.

İş ve eğitim modellerinde yaşanan bu hızlı değişim, uzaktan çalışmaya ve eğitime olanak sağlayan teknolojilere dikkat çekici bir ilgi yarattı.

İnternet hizmetleri ve bilgisayarlar başta olmak üzere birçok teknolojik ürün gamında artış görülüyor. Bu dönemde ayrıca mağazaların kapalı olması, internetten yapılan satışın da artmasına neden oldu.

Özellikle dizüstü bilgisayar satışlarında artış olduğu dikkat çekiyor

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.