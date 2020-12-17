Suya ve toza dayanıklı cep telefonlarında teknik özellikleri arasında IP68 ibaresi yer alıyor. Peki IP sertifikası nedir? IP68 nedir ve ne anlama geliyor? “IP” harfleri, “ingress protection / giriş koruması” anlamına geliyor ve toz ve suyun cihazın içerisine ne kadar kolay girebileceğini açıklıyor. İşte Chip Online’ın haberine göre IP sertifikası ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:
İLK RAKAMIN ANLAMI *
IPXX gibi bir terimde, her iki X de farklı anlamlar taşıyor. İlk rakam, toz, kum gibi katı maddelerin cihaza ne kadar kolay işleyebileceğini açıklıyor.
Burada ilk rakam olarak genellikle 5 veya 6 görülüyor. 5, “toz girişinin tam anlamıyla engellenmediği, ancak ekipmanın tatmin edici biçimde çalışmasını engelleyecek kadar çok girmeyeceği; kısa devreye karşı tam koruma sağladığı” anlamına geliyor. 6 ise, cihazın yeterli korumaya sahip olduğunu gösteren en üst seviyeyi simgeliyor.
Bazı cihazlarda IPX8 gibi X içeren ibareler de olabilir. Bu durum, firmanın toz korumasıyla ilgili rakamı açıklamak istemediği, anlamını taşıyor.
İKİNCİ RAKAMIN ANLAMI NE? *
IP puanındaki ikinci rakam, cihazın su geçirmezlik seviyesini gösteriyor.
- Derecelendirme 5’ten başlıyor. 5 “herhangi bir yönden ağızlıkla (6.3mm) püskürtülen suya karşı dayanıklılık” anlamını taşıyor.
- Bu sayı 6 ise ortaya, “herhangi bir yönden ağızlıkla (12.5mm) güçlü biçimde püskürtülen suya karşı dayanıklılık” anlamı çıkıyor. Her ikisi de, aslında temel br koruma anlamı taşıyor; çiseleyen yağmur gibi durumlardan korkmamanızı söylüyor. Ama üzerine su dökülürse, su geçirmezlik garantisi sunulmuyor.
- Gerçekten işe yarayan su geçirmezlik özelliği sunan cihazlar için bu rakamın 7 veya üzeri olması gerekiyor. 7, 1 metreye kadar suya batırılan cihazın su geçirmemesi anlamını taşıyor.
- 8 ise bir metreden ötesine dayanıklılık demek. Ancak üreticinin, 1 metrenin ötesi derken ne demek istediğini belirtmesi gerekiyor.
- En üst düzey olan dokuz, cihazın sürekli olarak su altında kalabileceğini gösteriyor. 9 çoğu zaman ürünün hava geçirmediğini belirtiyor. Bazı durumlarda ise su cihaza işlese dahi zararlı bir etkide bulunmayacağı anlamına gelebiliyor.
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