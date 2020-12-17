Suya ve toza dayanıklı cep telefonlarında teknik özellikleri arasında IP68 ibaresi yer alıyor. Peki IP sertifikası nedir? IP68 nedir ve ne anlama geliyor? “IP” harfleri, “ingress protection / giriş koruması” anlamına geliyor ve toz ve suyun cihazın içerisine ne kadar kolay girebileceğini açıklıyor. İşte Chip Online’ın haberine göre IP sertifikası ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:

İLK RAKAMIN ANLAMI *

IPXX gibi bir terimde, her iki X de farklı anlamlar taşıyor. İlk rakam, toz, kum gibi katı maddelerin cihaza ne kadar kolay işleyebileceğini açıklıyor.

Burada ilk rakam olarak genellikle 5 veya 6 görülüyor. 5, “toz girişinin tam anlamıyla engellenmediği, ancak ekipmanın tatmin edici biçimde çalışmasını engelleyecek kadar çok girmeyeceği; kısa devreye karşı tam koruma sağladığı” anlamına geliyor. 6 ise, cihazın yeterli korumaya sahip olduğunu gösteren en üst seviyeyi simgeliyor.

Bazı cihazlarda IPX8 gibi X içeren ibareler de olabilir. Bu durum, firmanın toz korumasıyla ilgili rakamı açıklamak istemediği, anlamını taşıyor.

İKİNCİ RAKAMIN ANLAMI NE? *

IP puanındaki ikinci rakam, cihazın su geçirmezlik seviyesini gösteriyor.