TikTok yasaklanırsa en çok kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Wall Street'in haberine göre TikTok, sahneye çıkışından bu yana geçen beş yıl içinde ABD'de 150 milyon kullanıcıya ulaştı. Bununla birlikte, TikTok'un ABD'deki geleceği belirsiz. Çünkü Biden yönetimi 'güvenlik endişeleri' gerekçesiyle TikTok'un Çinli sahiplerinden hisselerini satmalarını istiyor. TikTok ise Biden yönetimine ABD operasyonlarını Çin'den uzaklaştıracağını söylediği 1,5 milyar dolarlık bir plan önerdi.

HİÇBİRİ TİKTOK'A YAKLAŞAMADI

Wall Street Journal, 'ABD TikTok'u yasaklarsa kazananlar, kaybedenler' başlıklı haberinde kazananlar olarak rakipler, aileler, TikTok'a karşı çıkan milletvekilleri ve bir grup Silikon Vadisi yöneticisini sıralıyor.

olarak sıralıyor. Kaybedenler olarak ise ABD-Çin ilişkileri, kullanıcılar, içerik üreticiler, işletmeler, TikTok çalışanları, paydaşları ve ABD şirketi Oracle'ı gösteriyor.

Journal, TikTok'un çalışan sayısına vurgu yaparak, "Çok sayıda TikTok çalışanı var: ABD'de yaklaşık 7.000 kişi bulunurken, ByteDance küresel olarak 150.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor" diyor.

Haberde şu bilgi de var: "Hiçbir ABD şirketi TikTok'a iş yazılımları devi Oracle Corp. kadar entegre değil. TikTok, Oracle'ı Amerikalı kullanıcılarının verilerini saklaması ve ayrıca video öneri algoritmasını Çin'den gelen müdahale işaretlerine karşı izlemesi için işe aldı. TikTok'un ABD'de hayatta kalabilmesi Oracle'a çok bağlı. TikTok yasaklanırsa, Oracle büyük bir müşterisini kaybeder"

5 MİLYON KÜÇÜK İŞLETME

Ülkede TikTok'la ilgili tartışmalar sürerken 23 Mart'ta bir grup TikTok kullanıcısı ve milletvekili, başkent Washington'da Kongre binası önünde bir araya geldi. Temsilciler Meclisinde New York Temsilcisi olan milletvekili Jamaal Bowman, burada yaptığı açıklamada, 150 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve 5 milyon kadar küçük işletmecinin söz konusu uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerini satıp geçimlerini sağladığını belirtti.

RAKİPLER NE KAZANIYOR?

Olası bir yasak durumunda TikTok'un milyarlarca dolarlık reklam gelirini ele geçirmek üzere Google ana şirketi Alphabet, Meta ve Snap'in öne çıkacağı görülüyor.

TikTok'un başarısının ardından neredeyse tüm büyük sosyal medya şirketi, TikTok'un bir algoritma tarafından kullanıcılara sunulan kısa biçimli video formatını kopyalamaya çalıştı. Ancak görünüşe göre hiçbiri TikTok'un başarısına yaklaşamadı. Wall Street Journal'ın Eylül ayındaki haberine göre, örneğin Meta'ya ait Instagram'da kullanıcılar günde 17,6 milyon saati Reels izleyerek geçiriyorlardı. Ancak bu rakam TikTok kullanıcılarının her gün harcadığı 197,8 milyon saatin onda birinden daha azdı. Meta yöneticileri, daha yakın bir tarihte ise Reels özelliğinin daha iyi ilgi gördüğünü söylediler.

META, SNAP, GOOGLE...

Alphabet Inc.'in YouTube Shorts'u ve Snap Inc.'in Snapchat Spotlight'ı da benzer şekilde.

Morgan Stanley Çarşamba günü yaptığı açıklamada, TikTok'a yönelik yasağın ilerlemesi durumunda Meta, Google ve Snap'in gelişme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. TikTok'un ABD'den çıkması, diğer şirketlerin kapmak için yarışacağı yaklaşık 53 milyar saatlik dijital medya tüketim süresi bırakacak.

Böyle bir hesaplamaya göre TikTok zamanının her %10'u Meta'nın bir sonraki mali yıldaki reklam gelirine yaklaşık 1 milyar dolar ekleyebilir. Google söz konusu olduğunda, aynı yüzde 2024 reklam gelirinde yaklaşık 425 milyon doları temsil ederken, Snap yaklaşık 440 milyon dolar ekleyebilir.