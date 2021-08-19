Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından TOGG Gemlik Tesisi’nde inşaat çalışmalarının son durumunu gösteren bir video paylaşıldı.

TOGG’un resmi Twitter sayfası “Türkiye’nin Otomobili”nde (@TOGG2022) yayımlanan paylaşımda, “Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin.” ifadeleri ile video yer aldı.

Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin.#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/s6Io6nBzxU — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2021

Video’da yer verilen bilgilere göre, TOGG Gemlik Tesisi’nin boya tesisinde 105 adet çelik kolon dikilirken, 4 bin 500 ton çelik montajı yapıldı. Ayrıca boya tesisinde 450 metrekare çatı sandviç panel montajı tamamlanırken, 2 bin 400 ton demir bağlandı ve 20 bin 600 metreküp beton döküldü.

Gövde tesisinde ise 252 adet prefabrik kolon montajı ile 2 bin 300 ton çelik montaj yapıldı. 7 bin 200 ton demirin bağlandığı gövde tesisinde 44 bin 500 metreküp beton döküldü.

340 adet prefabrik kolon montajının yapıldığı montaj tesisinde ise 3 bin 600 ton çelik montajı yapılırken, 65 bin 500 metreküp beton döküldü. Ayrıca montaj tesisinde 8 bin 900 ton demir bağlandı.

TOGG Gemlik Tesisi’nin enerji tesisinde de 1425 ton demir bağlanırken, 9 bin 628 metreküp beton döküldü ve 400 metrekare duvar işçiliği yapıldı. Su işleme tesisinde ise 1800 metreküp beton dökülürken, 360 ton demir bağlandı.

Tesisin giriş binasının 2 bin 100 metrekare temel yalıtımı yapılırken, giriş binasına 2 bin 800 metreküp beton döküldü, 520 ton demir bağlandı. Arıtma tesisinde ise 1100 metrekare temel yalıtım yapıldı, ayrıca 250 metreküp beton dökülürken 150 ton demir bağlandı.

Ayrıca TOGG Gemlik Tesisi’nin çevre duvarlarının da betonarme perde işleri tamamlandı.

TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu.

İlk seri otomobilin 2022’nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025’te yüzde 68’e çıkacağı bildirilmişti.