Türkiye’nin Otomobili Girişimi, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’nin kurulduğunu duyurdu.

TOGG’un twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduk.

SIRO ile;

– TOGG’un batarya modül ve paketlerini üretecek,

– Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştirecek,

– Ülkemizin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında öncü olacak,

– Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak,

– Temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimimizi hızlandıracağız.