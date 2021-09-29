Türkiye’nin Otomobili Girişimi, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’nin kurulduğunu duyurdu.
TOGG’un twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduk.
SIRO ile;
– TOGG’un batarya modül ve paketlerini üretecek,
– Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştirecek,
– Ülkemizin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında öncü olacak,
– Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak,
– Temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimimizi hızlandıracağız.
Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduk. pic.twitter.com/oIMbkyMiMq
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) September 29, 2021
Bir cevap yazın