SİPARİŞ VEYA ÖN TALEP ALMIYORUZ

-Distribütörlükle ilgili biz önünü açsak çok fazla talep var. Ama şu an bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ettiği için anlaştığımız veya bu durumla ilgili bir yapılanmamız yok. Şu konuda uyarıda bulunmak isterim; bizim bayimiz veya distribütörümüz gibi sipariş alanlar oldu oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bu tip dolandırıcılıklara kanmasın. Biz sadece Cumhurbaşkanımızdan 1 sipariş aldık. Bunun dışında bir sipariş almadık ve almıyoruz.