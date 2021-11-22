Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su M. Gürcan Karakaş, projede gelinen son noktayı Yeni Şafak’a anlattı.
Karakaş’ın paylaştığı bazı bilgiler şöyle:
Karakaş, “Vatandaş ilk üretim araçları satın alabilek mi?” sorusun şöyle yanıtladı: Çözüm ortaklarımız ve ekibimiz 1,5 yıldır fiyat konusunu tartışıyoruz. Bizim fiyatlandırmamız 2022’nin sonu 2023’ü başında içten yanmalı bir C-SUV’un fiyatına göre rekabetçi olacak. Fiyatı o zamanki koşullar belirleyecek. Adetsel olarak baktığımızda ise kamunun bizden 15 yılda 30 bin adet alımına yönelik bir anlaşması var. Bunu ilk etapta bir yığın şeklinde alacaklarını düşünmüyorum. Zaten onlar da istemez. Dolayısıyla ilk üreteceğimiz araçlara herkese ulaşacak.
Karakaş’ın paylaştığı bazı bilgiler şöyle:
-Biz 2030’a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon 80 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz. İlk olarak yıllık üretimi 100 bin adet, sonraki üretimleri 175 bin adet olarak belirledik. Ama yoğun talep gelmesi halinde 3 ay öncesinde kapasitemizi çok hızlı artırabiliriz. İlk üretimlerimiz C-SUV ile başlayacak takip eden dönemde B-SUV ve sedan modelimiz olacak.
-TOGG’da tüm tedarikçiler belirlendi. Tedarikçilerimizin yüzde 75’i yerli yüzde 25’i yabancı. Biz ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranıyla pazara çıkacağız. 3 yıl içinde yüzde 68 yerlilik hedefimiz var. Stratejik teknolojilerin yerlileşmesi için çaba göstereceğiz. Bununla ilgili yatırımlarımızda başlamış durumda. TOGG’un Türkiye’ye katkısı 50 milyar avroyu, cari açığa katkısı ise 7 milyar avrodan fazla olacak.
TESTLER İÇİN 60 TOGG
-TOGG’un uluslararası testleri devam ediyor. Amacımız EuroNCAP’te 5 yıldız almak. Şu ana kadar gerçekleşen testlerde gayet başarılıyız. Bu zamana kadar 9 testten başarıyla geçtik. Bu testler için toplamda 60’tan fazla araç üreteceğiz. Bunun üretimlerini tecrübeli ekibimizle Gebze’de bir noktada gerçekleştiriyoruz. Bunu yurtdışında da yaptırabilirdik ama hız ve esneklik için Türkiye’de yapmayı tercih ettik.
SİPARİŞ VEYA ÖN TALEP ALMIYORUZ
-Distribütörlükle ilgili biz önünü açsak çok fazla talep var. Ama şu an bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ettiği için anlaştığımız veya bu durumla ilgili bir yapılanmamız yok. Şu konuda uyarıda bulunmak isterim; bizim bayimiz veya distribütörümüz gibi sipariş alanlar oldu oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bu tip dolandırıcılıklara kanmasın. Biz sadece Cumhurbaşkanımızdan 1 sipariş aldık. Bunun dışında bir sipariş almadık ve almıyoruz.
Fabrika büyüyebilir
Fabrika alanının yanında yer alan ve yine Gemlik tarafına doğru olan alanda genişleme olabilir. Geleceğe dönük yatırımlar için burada yer alan tahsisi için çalışmalar başladı. Öte yandan fabrikamızın montajı sürüyor. Bittiğinde içerisinde 200 robot olacak. Boyahane tamamlandı. Tüm kazanlar yerleştirildi. 3 kısımdan montaj hattı bölümü devam ediyor. O da yakında bitecek. Batarya tesisi için de inşa çalışmaları devam ediyor.
Bir cevap yazın