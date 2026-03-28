Türkiye’de sosyal medya kullanım süresi arttı: En çok kullanılan platformlar hangileri?

Sosyal medya ve çevrim içi medya kullanımına ilişkin veriler dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi.
1 Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakika
‘We Are Social 2026' verilerine göre dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'de ise bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti.
2 Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre Türkiye'de 42 saat 37 dakika
Ayrıca Uraloğlu, çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise bu sürenin 41 saat 37 dakikaya ulaştığını sözlerine ekledi.
3 Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları hangileri?
Bakan Abdulkadir Uraloğlu ayrıca, Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, Instagram’da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakika olurken, YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika olarak kaydedildi.