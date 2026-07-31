Türknet çöktü mü, internet mi gitti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öncelikle yaşanan sorunun popüler sosyal medya uygulamalarında olduğu düşünülürken devamında internet erişim problemi olduğu anlaşıldı. Şuan için ülke genelinde bir sorun yaşandığı görülürken, popüler hata bildirim sitesi downdetector de hata bildirim sorunları hızla artış gösteriyor.