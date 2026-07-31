Türknet çöktü mü, internet mi gitti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öncelikle yaşanan sorunun popüler sosyal medya uygulamalarında olduğu düşünülürken devamında internet erişim problemi olduğu anlaşıldı. Şuan için ülke genelinde bir sorun yaşandığı görülürken, popüler hata bildirim sitesi downdetector de hata bildirim sorunları hızla artış gösteriyor.
1 Downdetector de hata bildirim seviyesi artıyor
Popüler hata bildirim ekranı Downdetector'de yaşanan erişim probleminin ardından son yarım saatlik dilimde hata bildirim oranları hızla artış gösterdi.
2 31 Temmuz 2026: TurkNet'te erişim sorunu mu yaşanıyor?
Bugün (31 Temmuz Cuma) itibarıyla Türkiye'nin birçok farklı ilindeki TurkNet aboneleri, internet bağlantılarında ciddi aksaklıklar yaşadıklarını bildiriyor.
Kullanıcılardan Gelen Başlıca Şikayetler:
Web sayfalarının yüklenmemesi ve sık sık yaşanan bağlantı kopmaları.
Modeme sinyal ulaşmasına rağmen IP alınamaması.
Veri akışının aniden ve tamamen durması.
Ayrıca, arıza bildirim platformu Downdetector'deki güncel raporlar da TurkNet hizmetlerinde genel bir sorun olduğuna işaret ediyor.
4 TürkNet'ten son durum bilgilendirmesi
TürkNet'ten yapılan açıklama şöyle:
Değerli kullanıcılarımız,
Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.