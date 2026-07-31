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Türknet çöktü mü, internet mi gitti? Türknet'ten son dakika açıklaması

Türknet çöktü mü, internet mi gitti? sorusunun yanıtı yaşanan erişim problemleri ile birlikte artış gösterdi. İnsan hem popüler sosyal medya uygulamalarına hem de bir çok hizmete erişemeyince sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor. İşte son durum bilgileri

Ekonomist
Ekonomist
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Türknet çöktü mü, internet mi gitti? Türknet'ten son dakika açıklaması

Türknet çöktü mü, internet mi gitti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öncelikle yaşanan sorunun popüler sosyal medya uygulamalarında olduğu düşünülürken devamında internet erişim problemi olduğu anlaşıldı. Şuan için ülke genelinde bir sorun yaşandığı görülürken, popüler hata bildirim sitesi downdetector de hata bildirim sorunları hızla artış gösteriyor.

1 Downdetector de hata bildirim seviyesi artıyor

Downdetector de hata bildirim seviyesi artıyor

Popüler hata bildirim ekranı Downdetector'de yaşanan erişim probleminin ardından son yarım saatlik dilimde hata bildirim oranları hızla artış gösterdi. 

2 31 Temmuz 2026: TurkNet'te erişim sorunu mu yaşanıyor?

31 Temmuz 2026: TurkNet'te erişim sorunu mu yaşanıyor?

Bugün (31 Temmuz Cuma) itibarıyla Türkiye'nin birçok farklı ilindeki TurkNet aboneleri, internet bağlantılarında ciddi aksaklıklar yaşadıklarını bildiriyor.

Kullanıcılardan Gelen Başlıca Şikayetler:

Web sayfalarının yüklenmemesi ve sık sık yaşanan bağlantı kopmaları.

Modeme sinyal ulaşmasına rağmen IP alınamaması.

Veri akışının aniden ve tamamen durması.

Ayrıca, arıza bildirim platformu Downdetector'deki güncel raporlar da TurkNet hizmetlerinde genel bir sorun olduğuna işaret ediyor.

Konu hakkında Turknet'ten resmi açıklama geldi.

4 TürkNet'ten son durum bilgilendirmesi

TürkNet'ten son durum bilgilendirmesi

TürkNet'ten yapılan açıklama şöyle:

Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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