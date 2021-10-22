Online ikinci el araç alım-satım platformu VavaCars, 50 milyon dolar yatırım fonuyla Türkiye ve Pakistan’da büyümeye devam etmeyi hedefliyor.

Türkiye’de yerleşik online ikinci el araç alım-satım platformu, Türkiye ve Pakistan’daki faaliyetlerini daha fazla büyütmek için 50 milyon dolar yatırım topladı. B Serisi yatırım turuna, Duquesne Family Office LLC (kurucusu Stanley F. Druckenmiller), kurucu yatırımcı Vitol ve ayrıca yeni bir yatırımcı daha katıldı.

Aldıkları yatırımla ilgili konuşan VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, “Misyonumuz, dünyanın en güvenilir ikinci el araç alım satım platformunu oluşturmak ve herkesin endişe duymadan araç alıp satmasını kolaylaştırmak. Aldığımız bu yatırımla müşterilerimiz için icat etmeye, basitleştirmeye ve ezber bozan yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Pazara girdiğimiz günden bu yana geçen iki buçuk yılda Türkiye’deki tüm online satışların %90’ını gerçekleştirerek Türkiye’deki bireysel müşteri segmentiyle yapılan alım-satımların lideri olduk. Bu durum, modelimizin gücünü ve pazardaki büyük fırsatı göstermektedir.” dedi.

VavaCars’ın aldığı yatırımı teknoloji platformunun, fiziksel altyapısının ve markasının gelişimini hızlandırmak için kullanacağı belirtildi.