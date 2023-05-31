200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak

Pamuklu ev tekstili markası Cottonbox, ihracatta hamle yapmak için ‘yeşil’ üretim kararı aldı. Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Denizli’de 10 milyon dolar yani yaklaşık 200 milyon TL yatırımla ihracat odaklı bir yeşil fabrika kuracağız” diyor.

Pamuklu ev tekstili alanında 300 çeşit ürünle hizmet veren Denizli merkezli Cottonbox, ev tekstili sektöründe en büyük üç markadan biri konumunda bulunuyor.

2022 yılını yüzde 100 büyüme ve 300 milyon TL ciro ile kapatan şirket, yeni dönemde ihracat odaklı çevreci üretime ağırlık verecek.

Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Denizli’de 10 milyon dolar yani yaklaşık 200 milyon TL yatırımla ihracat odaklı bir yeşil fabrika kuracağız” diyor.

Tamamen çevreci üretim standartlarına uyacakları yeni tesislerinde GES kuracaklarını, yağmur sularının biriktirip kullanıma uygun hale getireceklerini ve sürdürülebilir ürün üretimine odaklanacaklarını kaydeden Nuri Turgut, “ABD ve AB gibi en önemli ihraç pazarlarımız artık geri dönüşüme uygun olmayan ürün almam diyor.

Biz de bu yeni döneme kendimizi adapte etmek zorundayız” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.