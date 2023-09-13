ARA
Bist 100
8195,8
0,44%
Bist 100
Dolar/TL
26,945
0,2193%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9226
0,0306%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0734
-0,1962%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1655,97
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Tekstil
  • 213 ülkede 5745 mağazası bulunan tekstil devinden ilk yarıda rekor kâr

213 ülkede 5745 mağazası bulunan tekstil devinden ilk yarıda rekor kâr

Dünyanın en büyük tekstil şirketlerinden İspanyol İnditex, 2023'ün ilk yarısında 2 milyar 513 milyon avroluk rekor kâr açıkladı.

13 Eylül 2023 | 13:09
0
213 ülkede 5745 mağazası bulunan tekstil devinden ilk yarıda rekor kâr

İnditex'in İspanya Ulusal Borsa Komisyonu'na (CNMV) verdiği bilgide, 2023'ün mali ilk yarısı olan şubat-temmuzda 2 milyar 513 milyon avro kâr elde edildiği kaydedildi.

İnditex'in 2023'ün ilk yarısındaki karının bir yıl öncesinin aynı dönemine oranla yüzde 40,1 daha fazla olması dikkati çekti.

Rakamlara göre, 2022'nin şubat-temmuz döneminde 14 milyar 845 milyon avro olan İnditex'in satışı yıllık bazda yüzde 13,5 artarak 16 milyar 851 milyon avroyu aştı.

Dünyadaki pazar sayısını 213'e çıkaran ve 5 bin 745 mağazası bulunan İnditex'in tüm coğrafi bölgelerde ve tüm formatlarda satışını artırdığı, sadece Zara ve Zara Home'da net satışların 2022'nin ikinci yarısına göre yüzde 13,1 arttığı bilgisi paylaşıldı.

İspanyol tekstil şirketinin bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties ve Stradivarius markaları bulunuyor.

En önemli pazarlarından biri olan Türkiye'de 205 mağazası ve 194 tedarikçisi olan İnditex, bu tedarikçilerle bağlantılı 800'den fazla giyim fabrikası ile çalışıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1655,97 0,12%
  • ALTIN ONS 1911,55 -0,1%
  • BIST 100 8195,8 0,44%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,945 0,2193%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9226 0,0306%
  • EURO/USD 1,0734 -0,1962%
  • INGILIZ STERLINI 1,24618 -0,25812%
  • JAPON YENI 147,416 0,23%
  • KANADA DOLARI 1,35676 0,10957%
  • RUS RUBLESI 95,739 0,8798%
Günün En Çok Okunanları
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
Marmara Bölgesi'nde 100 firmaya dijital dönüşüm fırsatı
GERİ
İLERİ
Peugeot Eylül ayı kredi kampanyasını duyurdu
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
2. elde otomobil fiyatları düştü mü? İşte en çok satan 50 araç ve son fiyat tablosu!
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp: En büyük facia neden Derne'de yaşandı?
Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL