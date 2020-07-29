Tekstil sektörü son yıllarda geleneksel sınırlarını aşarak otomotivden inşaata, güvenlikten sağlık endüstrisine kadar pek çok alanda üretim yapar hale geldi.

Özellikle son dönemde aşınmaya dayanıklı, yanmayan, kirlenmeyen, ısı tutan, mikro organizmalara dayanabilen teknik tekstil ürünlerine ilgi artıyor.

2010 yılında 83 milyar dolar olan küresel teknik tekstil ihracatı 2019 yılı sonunda 107 milyar dolara ulaştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel ölçekte medikal tekstillere olan ihtiyacın artmasıyla teknik tekstil ürünlerine ciddi bir talep artışı oldu.

Bu talep önemli bir üretici olan Türkiye’yi de etkiledi. Türkiye’nin teknik tekstil ihracatı haziran ayında yüzde 196 artarak 349 milyon dolara ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, bu yıl teknik tekstil ihracatında yüzde 50 büyüme beklediklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.