Cottonbox, dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırdı

Ev tekstili sektörü oyuncularından Cottonbox, dijital dönüşüm yolculuğunda adımlarını hızlandırdı. Yapay zeka ile tasarladığı ve 12 farklı desenin yer aldığı “Yapay Zeka” nevresim koleksiyonu özelinde NFT hazırlayan marka, ev tekstili sektöründe bir ilke imza attı. Hazırlanan NFT tasarımları aralık sonu OpenSea üzerinden satışa sunulacak. Tasarım, üretim teknolojileri, pazarlama, e-ticaret ve tüketici eğilimleri gibi birçok alandaki dijitalleşme yatırımlarını marka vizyonunun bir parçası olarak konumlandıran Cottonbox; böylelikle müşteri portföyünü genişletmek, yeni dünyaya entegre olmak ve genç hedef kitle ile bağ kurmayı hedefliyor. Cottonbox dijital dönüşümle verimliliği, rekabet hızını, marka imajı ve görünürlüğünü artırırken; maliyet ve zaman tasarrufu yaratarak sürdürülebilirliğe de katkı sunmayı hedefliyor.

Dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte sanal dünyada güçlü bir şekilde yer alarak, gelecekteki dönüşüme hazır olmayı hedeflediklerini belirten Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Ev tekstili sektöründe yenilikler konusunda lider markalardan biri olmak, gelecekteki dönüşüme hazır olmak için dijitalleşmeye yönelik ilk adımlarımızı attık. Kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışımızla 40 yılı aşkın süredir hizmet veren bir marka olarak elde ettiğimiz başarıları dijital dünyaya da taşımak için çalışmalarımıza başladık. Yapay zeka ile 12 farklı desenden oluşan bir koleksiyon hazırladık ve bu tasarımlar özelinde de NFT çıkardık. Önümüzdeki süreçlerde yapay zekanın tüketicilere yönelik dijital temas ve deneyim aracına dönüşeceğine inanıyoruz. Ürün tanıtımı, pazarlanma, satış ve veri analizi gibi pek çok iş sürecinde kullanılabilecek bir yapısı var, tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Orta vadede müşterilerimizi tüm temas noktalarında heyecanlandıracak, özellikle e-ticaret alışverişlerinde fayda sağlayacak teklifler sunmayı planlıyoruz. Bugünden geleceğe uyum sağlamak, tüketici alışkanlıklarına gelişen teknoloji ile birlikte pozisyon almak adına bu dünyada da varlık göstermek bizim için önemli adım oldu. Mevcut ve gelecekteki müşterilere bir yatırım olarak bir vizyon ortaya koyuyoruz. Amacımız marka kimliğini güçlendiren ve dijital ile fiziksel dünyaları yaklaştıran projelere odaklanmak olacak.” dedi.

Sektörün ilk NFT’si Cottonbox’tan

Yapay zeka ile tasarladığı ve 12 farklı desenin yer aldığı nevresim koleksiyonu özelinde NFT hazırlayan Cottonbox, metamask cüzdanında Cottonbox NFT’si bulunan kişilere birbirinden özel fırsatlar sunacak. Marka, ilk etapta NFT sahiplerine cottonbox.com.tr üzerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılan alışverişlerde %50, bu tarihten sonra ise %15 indirim uygulayacak.

Cottonbox yılı 450 milyon TL ciro ile kapatacak

Güçlü üretimi ve yıllara dayanan tecrübesiyle ev tekstili sektöründe en büyük 3 markadan biri olan Cottonbox, pamuklu ev tekstili alanında; nevresim takımı, yorgan-yastık grubu, havlu-bornoz grubu, yatak örtüsü ve abiye grubunda yaklaşık 300 çeşit ürünle sektörde güçlü bir konuma sahip. Yıllık 1.000.000 adet ürün satışıyla faaliyet gösteren marka, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 40 büyüme elde etti. Yıl sonuna kadar yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyümeyi planlayan marka, yılı 450 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Marka, 2024 yılında ise yüzde 15 reel büyüme ile 650 milyon TL ciroya ulaşma hedefinde…

"2024 yılında global marka vizyonumuzu daha da derinleştireceğiz"

Globalleşme hedefi doğrultusunda attığı güçlü adımlarla Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Rusya, Kuzey Afrika, Çekya, Almanya, Fransa, Macaristan, Danimarka, Kanada ve Amerika başta olmak üzere toplamda 61 ülkeye ihracat yapan Cottonbox; 2024 yılında Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi planlıyor. Aynı zamanda globalde mağazalaşma çalışmalarını da yoğunlaştıran marka, 5 yıllık projeksiyonda yurt dışı mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı planlıyor.

Türkiye’nin ev tekstili ihracatında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan ve Cottonbox olarak tüm fırsatları değerlendirdiklerini belirten Nuri Turgut, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 4 milyar dolar ev tekstili ihracatı gerçekleştirildi. Güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve hızlı tedarik zinciri sayesinde Türkiye’nin ev tekstili sektöründe büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Ancak son yıllarda yaşanılan birtakım gelişmeler, sahip olduğumuz potansiyeli tam olarak kullanmamızı engelledi. Pandemi sürecinde geride kalan Asya ülkeleri 2023 yılında aradaki farkı kapatmak üzere ekstra fiyat uygulamaları ve devlet destekleriyle büyük müşterileri kendilerine çevirdiler. Başta işçilik ve enerji maliyetlerinin artması, dövizin baskılanması ve Avrupa’daki resesyonun devam etmesi nedeniyle bu yıl ev tekstili sektörü sıkıntılı bir süreç geçirdi. Cottonbox olarak markamıza yaptığımız yatırımlardan güç alarak, ülkemizin ev tekstili sektöründe sahip olduğu tüm avantajları sonuna kadar değerlendirerek yılın ilk yarısında yüzde 40 büyüme elde ettik. Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girerek sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Kısa vadede Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kendi markamızla pazarda yer aldığımız Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde kendi marka tabelamızla bayilerimize perakende satış mağazaları açtırmak istiyoruz.” dedi.