Damat Tween ABD’de, D’S damat Hollanda’da yeni mağaza açıyor

Orka Holding, geleneksel Yurt Dışı Bayi Toplantısında 65 ülkeden gelen iş ortaklarını İstanbul'da ağırlıyor. Global moda kuruluşu, Yurt Dışı Bayi Toplantısında aralarında İtalya, İspanya, Rusya, Özbekistan ve Dubai’nin de olduğu ülkelerden gelen iş ortakları için Damat Tween ve D’S damat 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergiliyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Her sene yurt dışı iş ortaklarımızın Damat Tween ve D’S damat tasarımlarına büyük ilgi göstermesi, dünya modasında lüks erkek giyimdeki başarımızı kanıtlıyor. En yeni trendler eşliğinde ‘konfor ve zamansız şıklık’ sunan koleksiyonlarımızla 2025 İlkbahar/Yaz sezonuna şimdiden damga vurduk” dedi.

Bayi toplantısında hedefledikleri üzere yeni anlaşmalar yaptıklarının altını çizen Süleyman Orakçıoğlu “Sonbaharda ABD’nin güçlü ticaret merkezlerinden Atlanta’da ilk Damat Tween mağazamızı açacağız. Temmuz sonunda da Amsterdam’da D’S damat mağazamızı açıyoruz. Suudi Arabistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna, Kırgızistan, Kuveyt, Katar ve Bulgaristan’da yeni mağazalarımız için de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.