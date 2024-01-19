HeimTextil Fuarı’nda yapay zeka ürünleri ile ilgi gördü

Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Cottonbox, HeimTextil Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu. Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen fuar, dünyanın dört bir yanından tekstil üreticilerini bir araya getirdi. Fuarda sürdürülebilirliğe vurgu yaptığı doğa dostu tasarımlarıyla ilgi gören Cottonbox’ın yapay zeka ile tasarladığı ve ev tekstili sektöründe ilke imza attığı “Yapay Zeka” nevresim koleksiyonu dikkat çekti.

Güçlü üretimi ve yıllara dayanan tecrübesiyle ev tekstili sektöründe en büyük 3 markadan biri olan Cottonbox, pamuklu ev tekstili alanında; nevresim takımı, yorgan-yastık grubu, havlu-bornoz grubu, yatak örtüsü ve abiye grubunda yaklaşık 300 çeşit ürünle sektörde güçlü bir konuma sahip. Yıllık 1.000.000 adet ürün satışıyla faaliyet gösteren marka, 2023 yılını iç pazarda yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüme ile 450 milyon TL ciro ile kapattı. Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Rusya, Kuzey Afrika, Çekya, Almanya, Fransa, Macaristan, Danimarka, Kanada ve Amerika başta olmak üzere toplamda 61 ülkeye ihracat yapan Cottonbox, üretiminin yarısını ihraç ediyor.

Cottonbox bu yıl ihracatta dolar bazlı yüzde 10 büyüme hedefliyor

HeimTextil Fuarı’nın farklı ülkeler ile yeni ticari ilişkiler kurmak ve ihracat ağını genişletmek açısından büyük fayda yarattığını belirten Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Ev tekstili sektöründe en büyük fuarlarından biri olan HeimTextil Fuarı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık. Sürdürülebilir yaşam” inşa etme bilinciyle hazırladığımız 2023/2024 Sonbahar Kış Koleksiyonumuzda yer alan geri dönüşümlü ürünlerimiz, farklı iplik ve dokuma yöntemleriyle ürettiğimiz doğa dostu ürünlerimiz büyük büyük ilgi gördü. Bunun yanı sıra ev tekstili sektöründe yenilikler konusunda lider markalardan biri olmak ve gelecekteki dönüşüme hazır olmak için yapay zeka ile hazırladığımız ve 12 desene yer verdiğimiz “Yapay Zeka” koleksiyonumuz oldukça dikkat çekti. Fuarda Amerika başta olmak üzere birçok ülkeden müşterilerle bir araya gelerek yeni ihracat bağlantıları kurduk. Burada oluşturduğumuz bağlantıların 2024’te ihracatta yaşayacağımız birçok gelişmeye zemin hazırlayacağını ve globalleşme açısından bize katkı sunacağının farkındayız. Bu yılki ihracat hedefimiz dolar bazlı yüzde 10 büyüme..“ dedi.

Turgut, “Markamızdan güç alarak sektördeki tüm potansiyeli değerlendirmeye devam edeceğiz”

Türkiye’nin ev tekstili ihracatında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan ve Cottonbox olarak tüm fırsatları değerlendirdiklerini belirten Nuri Turgut, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 4 milyar dolar ev tekstili ihracatı gerçekleştirildi. Güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve hızlı tedarik zinciri sayesinde Türkiye’nin ev tekstili sektörünün büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Ancak son yıllarda yaşanılan birtakım gelişmeler, sahip olduğumuz potansiyeli tam olarak kullanmamızı engelledi. Pandemi sürecinde geride kalan Asya ülkeleri 2023 yılında aradaki farkı kapatmak üzere ekstra fiyat uygulamaları ve devlet destekleriyle büyük müşterileri kendilerine çevirdiler. Başta işçilik ve enerji maliyetlerinin artması, dövizin baskılanması ve Avrupa’daki resesyonun devam etmesi nedeniyle 2023’te ev tekstili sektörü sıkıntılı bir süreç geçirdi. Bu yıl ise yılın ilk yarısında mevcut sıkışıklığın ve daralmanın küçük dalgalanmalarla devam edeceğini, ikinci yarıda ise ekonomik açısından bölgesel ve global düzeyde istikrarın sağlanması ile sektörümüzde yaşanan sıkıntıların azalmasını temenni ediyoruz. Cottonbox olarak markamıza yaptığımız yatırımlardan güç alarak, ülkemizin ev tekstili sektöründe sahip olduğu tüm avantajları sonuna kadar değerlendiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımımız, desen çeşitliliğimiz, katma değerli, hızlı ve nitelikli üretim gücümüz sayesinde ihracat ağımızı her geçen gün daha da genişletiyoruz. Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girerek sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor.” dedi.