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Jimmy Key 2024 için 1.8 Milyar TL ciro hedefi koydu

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, 2023 cirolarının 835 milyon TL olduğunu ve 2024 sonunda da 1.8 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

28 Aralık 2023 | 17:06
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Jimmy Key 2024 için 1.8 Milyar TL ciro hedefi koydu

2023 yılında yeni başlayan organizasyonlarıyla birlikte cirolarının %3’lük payını yurtdışından gerçekleştirdiklerinin altını çizen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “2024 sonunda yurtdışında franchise ve corporate yatırımlarımızla en az 6 ülkede yaklaşık 25 mağazaya ulaşmış olacağız. Strateji planlaması yapılmış, sözleşme süreçleri devam eden 18 global marketplace ile 30 ülkeye hizmet vereceğiz. Bu stratejik büyüme planı ile 2024 sonunda ciro içindeki yurtdışı payının minimum %14 olmasını hedefliyoruz. Öte yandan 2023’ü 835 milyon TL ciro ile kapatıyoruz, 2024 sonunda ise ciromuzun 1.8 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye ve yurtdışındaki büyüme hedefleri için toplam mağaza sayılarını 100’ün üzerine çıkarmak olduğunu da sözlerine ekleyen Ünlütürk, “Global pazaryerleriyle birlikte 35 ülkede tüketicilerimize ulaşacağız. İhracat yapacağımız ülkenin müşteri profili ile Jimmy Key marka dinamiklerinin uyumluluğunu çok önemsiyoruz. Bu aşamadan sonra ülke maliyetleri, marka konumlandırması, perakende kültürünün ülkede oturmuş olması, sezonsal geçişler, sevk süresi, karlılık gibi birçok parametreyi içeren detaylı fizibilitelerimiz sonucunda ülkeler belirleniyor. Bu metodolojiyle hedef pazarların tamamını sürekli araştırıyoruz. Bunun yanında global rakiplerimizin ülkedeki mağaza sayısı ve performansları ve Türk markalarının ayak izleri de bizler için önemli kriterler arasında yer alıyor.” şeklinde konuştu. 

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