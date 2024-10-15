İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda geri sayım başladı. 300'e yakın başvuru arasından seçilen 10 finalist, İstanbul Moda Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte tasarımcılar ve basın mensuplarıyla buluştu.



Moda dünyasının gelecek yıldızlarının, özgün tasarımlarıyla dikkat çektiği buluşmada İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Koza Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanları ve Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması mentorları Nihan Peker ve Belma Özdemir birer konuşma gerçekleştirdi.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Konjonktürel olarak zor bir dönemden geçilmesine rağmen güçlü bir üretim ve bilgi birikimi sayesinde Türkiye’nin tasarım ve markalaşma konusunda her geçen yıl çok daha ileriye gittiğine dikkat çeken İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, şunları kaydetti: ‘’Hazır giyimde en büyük pazarımız Avrupa Birliği. Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 60’ını AB ülkelerine yapıyoruz. Diğer Avrupa ülkelerini de eklediğimizde oran yüzde 70’e yaklaşıyor. Bu pazarın bizim için bir alternatifi yok. Hızlı ve yakından tedarik avantajımızın yanı sıra yeşil dönüşümü de Avrupa pazarı için fırsata çevirmek istiyoruz. Öte yandan, dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD pazarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2022 yılında ABD’nin 128 milyar dolarlık hazır giyim ithalatındaki yaklaşık 1 milyar dolarlık payımızı orta vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.’’



Hazır giyimin orta ve uzun vadede de Türkiye ekonomisi için stratejik önemini koruyacağına inandığını ifade eden Mustafa Paşahan “Markalarımızın 100’ü aşkın ülkede 3 binden fazla mağazası, binlerce satış noktası bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda ülkemizden küresel ölçekte moda markalarının çıkmasının sürpriz olmayacağını düşünüyorum’’ dedi.

YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

Finale kalan 10 yarışmacı atölye ve danışmanlık desteği, 40 bin TL koleksiyon hazırlama ve malzeme bedeli, İstanbul Moda Akademisi eğitim ödülü, uluslararası bir fuar ziyareti hakkı, PR ve tanıtım ödülleri, Moda Tasarımcıları Derneği’ne bir yıllık üyelik hakkına sahip olacak.



Yarışmanın finali 13 Kasım’da gerçekleşecek. Gala gecesinde profesyonel bir defile ile hazırlanan koleksiyonlar jürinin değerlendirmesine sunulacak ve dereceye giren ilk 3 yarışmacı belirlenecek. Yarışmanın birincisi 150 bin TL, ikincisi 100 bin TL ve üçüncüsü 75 bin TL para ödülünün sahibi olacak. İlk 3’e giren tasarımcılar ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile yurt dışında eğitim desteği ve Türkiye’de bir yıllık İngilizce dil eğitimine katılma hakkı kazanacaklar.



Bahar Korçan, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Elif Cığızoğlu, Ümit Ünal, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Bora Aksu, Hatice Gökçe ve Zeynep Erdoğan gibi tasarımcıları sektöre kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu yıl da genç yeteneklere parlak bir geleceğin kapılarını açacak.

