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Tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi

TİHCAD çevre haftası nedeniyle tekstilde sıfır atık bilincinden hareketle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Üçpınar İlkokulu’nda “tarihin sıfır noktası" Gbeklitepe'de tekstilde sıfır atık projesi”ni gerçekleştirdi.

08 Haziran 2023 | 11:13
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Tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği - TİHCAD çevre haftası nedeniyle tekstilde sıfır atık bilincinden hareketle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Üçpınar İlkokulu’nda “tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi”nigerçekleştirdi. TİHCAD, Şanlıurfa’da Üçpınar İlkokulu öğrencileri ile Unesco Dünya Mirası listesinde olan çocukların daha önce hiç görmedikleri Göbeklitepe’ye gezi düzenledi. Burada öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan arkeologlar tarafından 12 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Göbeklitepe’nin ülkemiz ve dünya tarihi açısından taşıdığı tarihi önem hakkında bilgilendirme yapıldı. Geziye katılan yaklaşık 70 öğrenci, Şanlıurfa’da yaşamalarına rağmen tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe’yi  ilk kez görme imkanı buldu.

GERİ DÖNÜŞÜM SANATINI ÖĞRENDİLER

 Gezi sonrasında Üçpınar İlkokulu’na geri dönen öğrenciler TİHCAD’ın kurumsal üyesi olan denim  üreticisi Lefaxx ile birlikte düzenlediği “Tekstilde sıfır atık -  Geri dönüşüm sanatı” etkinliğine katıldı. Burada öğrenciler kot pantolon üretimi sırasında ortaya çıkan kumaş atıklarından Göbeklitepe tablosu yaptı. Etkinlikte öğrenciler, geri dönüşüm eğitmeni Meltem Üstündağ  ve sınıf öğretmenleri eşliğinde  9 ayrı parçaya ayrılan Göbeklitepe tablosuna kumaş parçalarını yapıştırarak Göbeklitepe’nin tablosunu yaptılar. Tüm gün süren etkinlik  sırasında öğrenciler hem eğlendi hem de tekstilde sürdürülebilirliği öğrendiler. Organizasyona katılan TİHCAD Başkanı Ergin Aydın “Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği olarak Şanlıurfa’ya geldik. Sınırın sıfır noktasında yer alan bir köy ilkokulu olan Üçpınar İlkokulu’ndaki öğrencilerimizi, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’ye getirdik. 5-11 Haziran’a denk gelen Çevre Haftası’nda, tekstilde sıfır atık projesi ile tekstilde sürdürülebilirlik bilincini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuklara kot kumaşı parçalarından Göbeklitepe tablosu yaptırarak, tekstil atıklarının sanatla birleşince ne kadar güzel bir şekilde değerlendirilebileceğini, atıkların sanat eserine dönüşebileceğini göstermek istedik. ” dedi. Öğrencilerin kot kuşmaşından yaptıkları Göbeklitepe tablosu önümüzdeki günlerde üniversitelerde çeşitli etkinliklerde sergilenecek.

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