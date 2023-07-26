Tekstil ve hazır giyimcilerden genç tasarımcılara destek

Türkiye genelindeki 10 tekstil ve hazır giyim ihracatçı birliğinin bir araya gelerek düzenlediği Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde bu yıl ilk kez yapılan yarışmada; 38 mühendis ve tasarımcıdan oluşan 6 takım kıyasıya yarışırken, birinciliği ReCos Takımı kazandı. Yarışmada genA Takımı ikinci olurken, Loop Takımı ise üçüncü oldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri merkezinde düzenlenen ödül törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye genelindeki Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birliklerinin başkanları, UTİB ve UHKİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Sektörün geleceği için çok önemli”

Atletik anlamına gelen ‘Athletic’ ve serbest zaman aktivitesi anlamına gelen ‘Leisure” kelimelerinden oluşan Athleisure modasının günümüzde giderek daha fazla talep gören bir trend haline geldiğini belirten gecenin ev sahibi UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Koleksiyonlarda gördüğümüz özgünlük, teknik beceri ve modaya getirdikleri yeni soluk, gelecek vaat eden yeteneklerin sektör için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Ödül törenine katılan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, EHKİB Başkanı Recep Burak Sertbaş, ETHİB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Turgut Kayhan, GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Necat Altın, UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin genç tasarımcılara başarı dilediler.

Büyük ödül yurt dışında eğitim

Yarışmaya, Türkiye genelindeki 19 üniversitenin tekstil mühendisliği bölümünden 48, tekstil ve moda tasarımı bölümünden 51 öğrenci olmak üzere toplam 99 öğrenci başvurdu. Eğitim ve ön eleme aşamasından geçen 38 yetenekli tekstil mühendisi ve tasarımcının oluşturduğu 6 takım, birbirinden etkileyici koleksiyonlarını sunmak için uzun bir süreçten geçti. Koleksiyonları titizlikle değerlendiren jüri üyelerinin kararıyla belirlenen ilk 3 takım, Tasarım Tescil ve Kappa Koleksiyonu’nda yer alma imkânının yanı sıra fuar ziyaret imkânı ve en fazla bir yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki merkezlerde eğitime başvurma imkânı kazandı. Ayrıca birinci olan takım üyeleri bu ödüllere ilave, 6 aylık online İngilizce eğitimi ve bilgisayar ile ödüllendirildi.

Dereceye Giren Takımlar:

1. ReCos Takımı

2. gen A Takımı

3. Loop Takımı

Yarışmaya düzenleyen ihracatçı birlikleri:

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB)

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB)

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB)

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB)

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB)

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)