Turizmci Recai Çakır, Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel ile başlattığı detoks konseptini yurtdışına taşıyor. Mısır’da 100 milyon dolarlık yatırıma başlayan Çakır, bunun ardından Avrupa’ya açılmayı planlıyor.

Sağlıklı yaşamın giderek önem kazandığı günümüzde detoks otellerine olan talep de artıyor. Bu otellerden biri olan Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum’da Mısırlı yatırımcılar detoks yapmak için sürekli konaklıyor.

Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel yatırımı ile bu alanda Türkiye’de ve yurtdışında dikkat çeken turizmci Recai Çakır, bu konseptini yurtdışına taşımak için ilk adımı attı.

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