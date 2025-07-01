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Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi yaşandı

Borsa İstanbul'da dün BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamladı.

01 Temmuz 2025 | 06:19
Son Güncellenme: 01 Temmuz 2025 | 09:05
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi yaşandı

BIST 100 endeksi dün önceki kapanışa göre 543,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,64, holding endeksi yüzde 4,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,13 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 675,12 puan ve yüzde 6,44 değer kazancıyla 11.160,54 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,19, teknoloji endeksi yüzde 3,20, hizmetler endeksi yüzde 4,63 ve sanayi endeksi yüzde 3,39 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. 

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi yaşandı. BIST 100 endeksi en son 11 Mayıs 2023'te yüzde 7,87 değer kazanmıştı.

Dün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. Bloomberg'in haberine göre Monex Europe Makro Araştırma Başkanı Nick Rees, “Kararın ertelenmesiyle belirsizlik azaldı ve bu da lira için geçici bir güçlenme sağlıyor” yorumunu yaptı.

BUGÜN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmelerin, yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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