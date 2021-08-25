Pandemiye orman yangınları ve sel felaketleri de eklenince keyifler kaçtı. Bu gelişmelerden en çok etkilenen turizm sektöründe ise beklenenin aksine yıl sonu hedeflerine yaklaşılmasıöngörülüyor.

Ülkemizin bacasız sanayii olarak anılan sektörlerinden turizmin pandemide aldığı yaralara yangın ve sel felaketleri de eklendi. Antalya’dan Ege sahillerine kadar birçok turizm bölgesini etkileyen orman yangınları rezervasyon iptallerine ve bu bölgelerdeki bazı otellerin boşaltılmasına neden oldu.

Ege ve Akdeniz’de yaklaşık 10 gün süren orman yangınları ağustos ayında turist sayısında ciddi artış bekleyen turizmcileri endişelendirdi. Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde vaka sayılarında artış yaşanıyor.

İngiltere siyasi nedenlerle Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmazken, Almanya’nın seyahat kısıtlamaları da bir diğer negatif gelişme oldu. İngiltere’den bu yıl ülkemize yok denecek kadar az turist gelirken, Almanya’nın son kararı haberimizi hazırladığımız günlerde henüz rezervasyonlara olumsuz olarak yansımadı.

Covid-19 salgınının etkisiyle geçtiğimiz yıl turizm sezonunda toplamda 3,5 milyon turist alan Antalya’ya, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde hava yoluyla 4 milyon 352 bin turist geldi.

Antalya’ya 1 Ocak’tan bu yana gelen Rus turist sayısı 2 milyona ulaştı. Rusya’yı Ukrayna, Almanya, Polonya, Kazakistan takip ediyor. Bu pazarlardaki hareketlilikle sezonun kış ortalarına kadar uzaması ve hedefin küçük sapmalarla yakalanabileceğine vurgu yapılıyor.

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