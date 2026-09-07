Kış gelmeden hazırlığa başladılar: Hem bütçeyi koruyor hem geleneği yaşatıyorlar

Malkara'da kadınlar, yaz aylarında uygun fiyatlarla temin ettikleri sebzeleri kışlık yiyeceklere dönüştürmek için bir araya geliyor. Hazırlıklarını imece yöntemiyle yapan kadınlar, kışlık ihtiyaçlarını karşılarken bölgede geçmişten bu yana sürdürülen dayanışma geleneğini de devam ettiriyor.
1 Kışlık ürünlere dönüştürüyorlar
Malkara'da yaşadıkları köyde bir araya gelen kadınlar, yaz aylarında bol miktarda bulunan sebzeleri satın alarak kışlık ürünlere dönüştürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarda domates, kıl biber, kapya biber ve patlıcanlar tek tek işlenerek kavanozlara dolduruluyor.
2 Kış aylarında sofralarda tüketilecek
Özellikle kıl biberli domates acılı sos hazırlayan kadınlar, domates ve biberleri özenle temizleyerek pişiriyor. Kapya biber ve patlıcanlar ise közde pişirildikten sonra kabukları ve çekirdekleri temizlenerek kavanozlanıyor. Hazırlanan ürünlerin kış aylarında sofralarda tüketilmesi hedefleniyor.
3 Kadınlar bir arada çalışıyor
Kışlık hazırlıklar yalnızca yiyecek stoklamakla kalmıyor, kadınların bir araya gelerek dayanışma içerisinde çalışmasına da imkan sağlıyor. Bir kişinin tek başına uzun sürede tamamlayabileceği işler, imece usulüyle kısa sürede tamamlanıyor.
4 İmece kültürü yeni nesillere aktarılıyor
Kadınlar, hazırlıklar sırasında bir yandan sebzeleri işlerken bir yandan da sohbet ederek vakit geçiriyor. Böylece yıllardır özellikle kırsal kesimlerde sürdürülen imece kültürü yeni nesillere de aktarılıyor.
5 Aile bütçesine de katkı sağlanıyor
Yaz mevsiminde sebzelerin daha uygun fiyatlardan alınabilmesi ise aile bütçesine katkı sağlıyor. Kış aylarında aynı ürünlerin daha yüksek fiyatlara alınmasının önüne geçmek isteyen aileler, ihtiyaç duydukları miktardaki sebzeyi yaz aylarında satın alarak kendi kışlıklarını hazırlıyor.
6 Sebzelerin fiyatları da dikkat çekiyor
Kışlık hazırlıklarda kullanılan sebzelerin kilogram fiyatları da dikkat çekiyor. Kadınların verdiği bilgilere göre bu dönemde kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor.